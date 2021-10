Récap d’actu. Le téléphérique retardé à 2022, les accidents en hausses, la victoire du TO XIII au programme

Voici votre récap d’actu de la semaine par Le Journal Toulousain. A retenir cette semaine : le nombre d’accidents corporels a augmenté sur les routes au mois d’août en Haute-Garonne, la mise en service du téléphérique toulousain Téléo retardée à 2022, et le Toulouse Olympique XIII décroche sa place en finale de Championship.

Récap d’actu. Béziers. La monnaie locale “Franc biterrois” se développe dans les commerces

Le Franc Biterrois, monnaie locale développée par la Ville de Béziers depuis la rentrée, est aujourd’hui utilisable dans près de 260 magasins et restaurants. L’objectif est de dynamiser l’économie locale en favorisant le commerce de proximité. L’article est à lire ici.

Haute-Garonne. Le nombre d’accidents corporels a augmenté sur les routes au mois d’août

Dans son dernier bilan de sécurité routière, la préfecture de Haute-Garonne relève que le nombre d’accidents corporels a augmenté de 6 % au mois d’août par rapport à l’année précédente. Huit personnes ont perdu la vie et 67 ont été blessées. Voici les détails.

La mise en service du téléphérique toulousain Téléo, retardée à 2022

Initialement annoncée pour décembre 2021, la mise en service du téléphérique toulousain, baptisé Téléo, est finalement repoussée de quelques mois. En cause, des retards dans l’installation des dispositifs de sécurité et dans la certification préfectorale. Le JT vous en dit plus ici.

Récap d’actu. Toulouse. Un nouveau commissariat rassemblera l’ensemble des effectifs de la police municipale

Installé au Sud-Ouest de Toulouse, un nouveau commissariat accueillera, au fur et à mesure des aménagements prévus dès 2022, l’ensemble des effectifs de la police municipale de la ville. Cliquez ici pour en savoir plus.

Le Toulouse Olympique XIII décroche sa place en finale de Championship

Le Toulouse Olympique XIII s’est imposé face aux Bulldogs de Batley sur la pelouse du stade Ernest Wallon samedi 2 octobre en demi-finale Championship. Les Toulousains disputeront la finale du championnat britannique le 10 octobre. Ils ont la Super League dans le viseur. Voici l’info.