C’est fini, le Toulouse Olympique XIII dit au revoir à la Super League

Le Toulouse Olympique XIII, relégué en Championship, a publié une belle lettre dans laquelle il dresse un bilan de sa saison en Super League et remercie ses supporters.

La marche était définitivement trop haute pour les Olympiens. Le Toulouse Olympique XIII n’est pas parvenu à s’illustrer comme il l’aurait voulu en Super League, la première division britannique et le top du rugby à XIII en Europe. Un an seulement après l’euphorie pour avoir décroché une place dans la compétition, le club haut-garonnais quitte déjà l’élite. Face à des équipes comme les Dragons catalans, il a terminé bon dernier du classement avec 22 défaites pour cinq victoires. Les Bleus et blancs sont donc relégués en Championship.

Et le Toulouse Olympique XIII a partagé sur ses réseaux sociaux une lettre dans laquelle il dresse un bilan de sa saison et remercie ses supporters. « Bien que la saison ne se soit pas terminée comme nous l’avions prévu – certainement pas comme nous l’espérions, nous emporterons avec nous de nombreux apprentissages et une expérience précieuse », écrit le club.

Pas de regret, quelques remords et de la reconnaissance au Toulouse Olympique XIII

« Nous n’allons pas mentir, nous n’aimons pas particulièrement les voyages de trois jours, les avions retardés, la longue attente dans les aéroports, les arrivées tardives, les coûts des 27 déplacements, le calendrier de trois matchs en huit jours, la grêle dans le charmant Nord de l’Angleterre, la réglementation sur le coronavirus… », fait savoir le TO XIII.

« Mais le spectacle, le frisson, le défi, l’enjeu, le suspense, l’ambiance et la qualité des stades, les clubs, les amis, le soutien des supporters anglais – il est tout simplement évident que nous vous adorons et que nous voulons vous revoir très vite. »

Le club admet que le plan élaboré pour assurer son maintien en Super League a dû être totalement modifié. Mais il n’éprouve pas de remords. Mais il y a bien quelques regrets concernant « certains matchs que nous aurions dû gagner ». Et puis il y a de la reconnaissance « pour le soutien que nous avons reçu, que ce soit à la maison, grâce aux supporters, aux bénévoles, aux partenaires et amis qui ont assisté aux matchs, ou à l’extérieur, pour l’accueil chaleureux. »