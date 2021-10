Le Toulouse Olympique XIII jouera en Super League la saison prochaine

Ce dimanche 10 octobre, le Toulouse Olympique XIII s’est imposé en finale de Championship, face à Featherstone, sur le score de 34 à 12. Une victoire qui offre au TO XIII un ticket d’accès à la Super League pour la première fois dans l’histoire du club toulousain.

Une promotion attendue depuis plus de 20 ans. Ce dimanche 10 octobre, le Toulouse Olympique XIII accède enfin à la Super League après avoir battu Featherstone en finale de Championship. Un match qui a tenu toutes ses promesses et au bout duquel le TO XIII s’est imposé sur le score de 34 à 12, devant 10 000 personnes venues supporter les Toulousains au stade Ernest Wallon.

Dès la première mi-temps, les hommes de Sylvain Houles ont imposé le tempo. Ultra motivés par l’enjeu historique, ils se sont clairement montrés à la hauteur de l’évènement. Pour preuve, les plaquages dévastateurs d’Anthony Marion et Harrison Hansen, les perforations de Junior Vaivai ou encore la précision du pied de Tony Gigot. Sans oublier l’adresse de Mark Kheirallah qui a sanctionné au pied les multiples fautes des Rovers, agacés par cette rencontre qu’ils voyaient leur échapper. D’ailleurs, c’est sur le score de 16 à 0 en faveur des Toulousains que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à la mi-temps.

Mais en seconde période, les Anglais se sont montrés plus agressifs et ont commencé à espérer. Ils multiplient les occasions et parviennent à faire douter les coéquipiers de Johnathon Ford. Ils ont également tenté de faire craquer les Toulousains en enchaînant de nombreuses provocations. Mais le XIII du président Sarrazain a gardé son sang froid et termine le match comme il l’avait commencé, avec panache.

En février 2022, lors de la reprise des championnats, c’est donc en Super League qu’il conviendra de suivre le TO XIII. C’est la première fois qu’un club club français accède à ce niveau de la compétition sportivement. Tout l’enjeu sera ensuite de s’y maintenir.