Toulouse : un nouveau commissariat rassemblera l’ensemble des effectifs de la police municipale

Installé au Sud-Ouest de Toulouse, un nouveau commissariat accueillera, au fur et à mesure des aménagements prévus dès 2022, l’ensemble des effectifs de la police municipale de la ville.

Au Sud-Ouest de Toulouse, à Basso-Cambo, un nouveau commissariat permettra, au fur et à mesure des aménagements prévus, d’accueillir l’ensemble des effectifs de la police municipale. À ceux-là s’ajoute notamment la centaine d’agents supplémentaires dont le recrutement a débuté cette année. Il devrait prendre fin d’ici 2025.

Il rassemblera donc : la direction des services administratifs, la protection Sécurité des bâtiments, la police municipale, les services de vidéoprotection, le poste de commandement radio et le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Pour l’heure, ces services sont éparpillés dans une dizaine de bâtiments aux quatre coins de la ville.

Répondre au besoin des agents

Les futurs locaux ont été installés en ce lieu car il garantit aux patrouilles « une simplicité d’accès à tous les quartiers de la ville », souligne la Mairie de Toulouse. De plus, il permet de « mieux répondre aux besoins des agents », selon la municipalité car mieux desservis par les transports en commun et équipé d’un parking adapté. « Le fonctionnement global des services dont l’action au quotidien requiert un engagement considérable et de la cohérence opérationnelle est facilité », termine la mairie.

L’aménagement des lieux sera réfléchi grâce à la création de groupes de travail constitués d’agents municipaux dès ce mois-ci. L’emménagement des premières équipes est prévu pour l’automne 2022 et celui des équipes suivantes pour l’automne 2023. Une visite a d’ores et déjà été organisée jeudi 30 septembre avec une partie des agents concernés par ce déménagement.