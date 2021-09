Police Municipale. Toulouse, Montpellier, Béziers… où en sont les villes d’Occitanie ?

Toulouse, Montpellier, Béziers ou Perpignan, quelles sont les villes d’Occitanie où les effectifs de police municipale sont les plus importants ?

En France, 4 514 communes disposent d’unités de police municipale. Ce qui représentait un total de 24 300 agents à la fin de l’année 2020, selon les chiffres du ministère de l’intérieur publiés en juillet dernier. Avec 330 policiers municipaux en service, Toulouse est sur le podium des villes les mieux dotées en nombre absolu d’agents. La Ville rose est suivie de près, en Occitanie, par Montpellier, Perpignan et Béziers.

Toulouse 3e ville de France avec le plus d’agents de police municipale

Toulouse, qui s’est engagé à recruter 100 agents de police municipale d’ici 2025, intègre cette année le trio de tête des villes françaises disposant du plus gros effectif en la matière. Dans un classement réalisé par la Gazette des communes, la Ville rose dépasse donc la ville de Lyon qui vient de réduire ses effectifs. Toulouse prend ainsi la troisième place, juste derrière Nice (490 agents) et Marseille (417 agents). À titre de comparaison, Bordeaux ne compte que 135 agents dans les rangs de sa police municipale. Soit près de 2,5 fois moins que la capitale Occitane.

Trois autres villes d’Occitanie se placent dans le top 20 en la matière. Montpellier se place à la septième place avec 182 agents, devant Perpignan, neuvième avec 161 agents et Béziers, qui dispose de 112 policiers municipaux et prend donc la quinzième place. Un classement et des chiffres à relativiser si l’on considère le nombre d’habitants de chacune des communes citées.

Par ailleurs, la ville de Paris qui, historiquement, ne dispose pas de police municipale ne fait pas partie de classement mais pourrait bientôt l’intégrer. En effet, suite à un arrêté promulgué le 25 mai 2021, la capitale pourrait créer sa propre police à l’automne et devrait compter, d’ici la fin du mandat municipale en cours, près de 5 000 agents. Un autre changement qui pourrait bouleverser ce palmarès.

Agde, Béziers et Lunel sur le podium des ville d’Occitanie avec la plus grande densité d’agents

En effet, si l’on fait le rapport entre l’effectif total et le nombre d’habitants, la ville de Toulouse rétrograde à la 59ème place du classement avec un agent pour 1430 habitants. Loin derrière Nice, qui est la 16ème ville de France avec la plus forte densité d’agents de police municipale (1 pour 700 habitants) mais devant Marseille qui ne compte, en définitive, qu’un seul agent pour 2073 habitants.

En Occitanie, ce sont les villes d’Agde (1 agent pour 689 habitants), Béziers (1 pour 689) et Lunel (1 pour 710) qui disposent de la plus grande densité d’agents de police municipale. Un trio de tête régional suivi de près par la ville de Perpignan (1 agent pour 756 habitants), vingtième du classement national. La ville de Montpellier, l’une des moins dotée de la région, se situe à la 69ème place avec 1 agent pour 1594 habitants.

Les plus fortes progressions dans la région

Béziers, qui a vu ses effectifs augmenter de 75 % en quatre ans, est la quatrième commune française à avoir recruté au sein de sa police municipale entre 2016 et fin 2020, et la première en Occitanie. Juste devant Toulouse, dont les effectifs ont connu une hausse de 40 % sur la même période. Autant de statistiques qui pourraient encore changer pour Toulouse qui s’est engagée avec l’État, dans le cadre d’un Contrat de sécurité intégré (CSI), a augmenter significativement ses effectifs.