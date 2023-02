Mobilisation massive contre la réforme des retraites à Toulouse samedi 11 février

Pour le premier samedi de mobilisation, ils étaient 100 000 selon les syndicats, 30 000 selon la police a avoir manifesté le 11 février à Toulouse contre la réforme des retraites.

Les manifestants étaient nombreux samedi 11 février à Toulouse pour protester contre la réforme des retraites. © Héloïse Thépaut

Pour ce premier samedi de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont annoncé que 100 000 personnes ont déambulé dans les rues de Toulouse à l’appel de l’union intersyndicale alors que la police annonce 30 000 manifestants, selon des informations relayées par Actu Toulouse. Ce projet de loi d’allongement de l’âge légal de départ à la retraite porté par le gouvernement d’Elisabeth Borne ne fait toujours pas l’unanimité.

Le cortège s’est élancé de François Verdier pour rejoindre Saint-Cyprien. Certains ont même qualifié le cortège de «marée humaine». La manifestation a bénéficié de conditions très clémentes sous un beau soleil à Toulouse pour mobiliser en masse et de nombreux secteurs professionnels différents étaient présents comme notamment des infirmiers en blouses blanches.

« La retraite c’est 60 ans», de nombreux slogans chocs dans le cortège

Pour cet acte 4 de mobilisation, le premier en week-end, après trois manifestations les 19 et 31 janvier et le 7 février dernier, la revendication principale était le retrait de ce projet de loi de retraite à 64 ans. De nombreuses banderoles en tout genre étaient visibles dans la cortège de la Ville Rose. « A 64 ans, c’est non. Maintien des cotisations», «la retraite, c’est 60 ans» ou encore «perdre notre vie à la gagner» pouvait-on lire sur des pancartes toutes plus originales les unes que les autres. A Toulouse, les Gilets Jaunes se sont mêlés à la mobilisation et ont même pris la tête du cortège. Eux allaient même plus loin et réclamaient la destitution du Président de la République Emmanuel Macron.