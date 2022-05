Téléo, Toulouse vu d’en haut

Inauguré le vendredi 13 mai dernier, le plus grand téléphérique urbain de France, répondant au nom de Téléo, a accueilli près de 50 000 visiteurs lors de son week-end inaugural. Reliant l’université Paul Sabatier et l’Oncopole, en passant par le CHU de Rangueil en 10 minutes, il se veut être une alternative efficace à la voiture. Le Journal Toulousain a rencontré les curieux venus découvrir ce tout nouveau transport public.

Téléo a accueilli 50 000 visiteurs lors de son week-end inaugural © Beilloin Quentin)

Si le départ peut sembler un peu brutal, Téléo arrive à rassurer les plus frileux grâce à un voyage silencieux et sans perturbations, et à des cabines spacieuses qui offrent un sentiment de confort et de sécurité. Le nouveau téléphérique urbain de la Ville rose, mis en service le 13 mai, attirait encore de nombreux Toulousains intrigués ce lundi. Parmi eux, Omar, un père de famille accompagné de ses deux garçons. « J’ai emmené les enfants samedi pour l’essayer et ils ont insisté pour y retourner. J’étais bien obligé ». Le visage collé aux parois de la cabine, les enfants semblent émerveillés par le survol de la Garonne, pendant que leur père leur montre au loin le Stadium.

Monique et Frédéric, un couple de retraités, n’avaient pas pu venir lors du week-end inaugural. « Nous voulions l’essayer hier mais, avec le vent, nous avons préféré attendre. Voir Toulouse d’en haut, ça fait quelque chose. Nous y avons vécu de nombreuses années et nous avons vu la longue évolution du quartier de Rangueil. »

Les Toulousains s’emparent de ce nouveau moyen de transport

Au delà de la vue panoramique, Tisséo apporte une alternative efficace pour relier l’Université Paul-Sabatier à l’Oncopole. Avec un temps de voyage avoisinant les 10 minutes via Téléo, contre une trentaine en voiture en heures de pointe, le nouveau téléphérique attire aussi les étudiants. « Je l’ai pris pour la première fois ce matin », explique Romain, inscrit à l’Université Paul Sabatier. « Avec le prix de l’essence, c’est plus avantageux et la vue est super. »

Long de 3 kilomètres et présenté comme “trente fois moins polluant que la voiture” par le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, Téléo a accueilli gratuitement 50 000 visiteurs pour son week-end inaugural, selon Tisséo. En rythme de croisière, le téléphérique doit transporter 8000 personnes par jour.

Beilloin Quentin