Voici quelques statistiques dans lesquelles on apprend ce que coûtent la dépression et l’anxiété, à quel point celles-ci se sont répandues durant l’épidémie de Covid-19, que ce sont les jeunes et les femmes qui en sont les premières victimes et que, contrairement à une idée reçu, les Français sont loin d’être les premiers consommateurs d’antidépresseurs.