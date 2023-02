Le TFC s’impose logiquement à domicile contre Rennes

Les Toulousains se sont imposés sans trembler face à Rennes ce dimanche après-midi (3-1) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Le défenseur du TFC Mikkel Desler. Crédit photo : Toulouse Football Club

Le TFC s’est facilement imposé ce dimanche après-midi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 face à Rennes (3-1). Les Violets n’ont jamais tremblé et ont terrassé les Bretons en dix minutes pour s’adjuger une victoire précieuse. Pourtant dès l’entame de match, les Rennais ont mis la pression sur les Toulousains privés de leur maître à jouer Branco van den Boomen sur blessure, et les Violets avaient du mal à se sortir de l’étreinte bretonne.

Ils voulaient faire tomber un gros et ils l'ont fait ! Avec la manière 💪#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/5JhsMlbhki — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 12, 2023

Maxime Dupé a même sauvé les siens d’un superbe arrêt réflexe face à Jeremy Doku (21e). Rennes tenait son rang mais en deux minutes les locaux ont renversé leurs adversaires. C’est d’abord le Brésilien Rafael Ratao qui a ouvert le score après un bon travail de Zakaria Aboukhlal (27e), avant que le Marocain double la mise une minute plus tard après une frappe repoussée par Steve Mandanda (28e). Assommés, les Rennais n’ont pas réussi à relever la tête et c’est Thijs Dallinga qui a porté le coup de grâce dix minutes plus tard (3-0, 37e) après une énième percée d’Aboukhlal, décidément un des hommes forts du TFC cette saison.

Une deuxième période moins maîtrisée

Après le repos, Rennes a montré un autre visage avec plus de maîtrise mais les Toulousains ont été solidaires en défense à l’image de Ratao ou Aboukhlal qui n’ont pas rechigné à faire les tâches défensives. Le jeu chirurgical en transition des joueurs de Philippe Montanier n’a pas pu s’exprimer aussi bien qu’avant la pause et logiquement les Bretons ont réduit l’écart sur un but contre son camp d’Anthony Rouault (3-1, 55e).

Mais l’écart était suffisamment grand pour éviter aux spectateurs du Stadium un stress trop important. Le score aurait même pu être plus sévère en faveur des Violets si Dallinga et Aboukhlal avaient été plus adroits devant les cages, ils ont chacun tiré sur les montants rennais sur la même action (67e).

Objectif première partie de tableau pour le TFC?

Avec cette victoire probante, le TFC peut s’installer dans la première partie de tableau mais cela dépendra des résultats de ses concurrents. Quoi qu’il arrive, les Violets s’affirment comme une valeur sure du championnat et confirment leur forme éblouissante depuis la reprise post Coupe du monde. Il s’agit là de leur huitième victoire en onze matchs (défaites à Marseille et Paris, match nul contre Brest) toutes compétitions confondues.

Toulouse compte 32 points après 23 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade depuis 2013-14 (30), soit la dernière saison où les Violets ont fini en première partie de tableau (9e).