Le TFC accroche le PSG mais s’incline

Malgré une ouverture du score de Branco van den Boomen, le TFC s’incline au Parc des Princes contre un PSG irrésistible à domicile (2-1).

Branco van den Boomen a ouvert le score sur un coup franc direct qui a pris Donnarumma a contre-pied. Crédit : © Toulouse Football Club (Twitter)

Ils ne sont pas passés loin de l’exploit. Les joueurs du TFC se déplaçaient ce samedi 4 février au Parc des Princes, pour défier le PSG à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Malgré un bon début de match, les Violets échouent et les leaders du championnat restent invaincus à domicile (2-1). Mais, pendant longtemps, les joueurs et supporters toulousains y ont cru.

Au classement de la Ligue 1, le Tèf reste à la douzième place. Une position en phase avec l’objectif premier du maintien, mais un peu en deçà des ambitions de l’équipe, qui espère accrocher le top 10 dès sa première saison de retour dans l’élite du football français.

Le résumé PSG – TFC

Le Tèf obtient une faute sur Zakaria Aboukhlal à l’entrée de la surface. Branco van den Boomen prend ses responsabilités en tentant un tir direct. Il réussit à battre Donnarumma et à ouvrir le score dans ce match (20′, 0-1). Un quart d’heure plus tard, Zak trouve lui aussi les filets parisiens, mais son but est refusé pour hors-jeu.

Le PSG revient à égalité du TFC un peu avant la mi-temps, grâce à Hakimi. Le Marocain trouve le petit filet de Dupé avec une bonne frappe du gauche (38′, 1-1).

À l’heure de jeu, c’est Messi qui redonne l’avantage aux Parisiens avec une frappe millimétrée, sur une passe d’Hakimi en face des buts (58′, 2-1). Les entrants côté toulousain n’ont pas suffi à revenir à la marque, et le match s’achève sur ce score final.

Les XI de départ du TFC et du PSG :