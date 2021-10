Le Toulouse Olympique XIII décroche sa place en finale de Championship

Le Toulouse Olympique XIII s’est imposé face aux Bulldogs de Batley sur la pelouse du stade Ernest Wallon samedi 2 octobre en demi-finale Championship. Les Toulousains disputeront la finale du championnat britannique le 10 octobre. Ils ont la Super League dans le viseur.

C’est une belle histoire qui s’écrit. Après avoir survolé toute la compétition, le Toulouse Olympique XIII disputera la finale de la Championship, le championnat de deuxième division britannique, contre Featherstone Rovers dimanche 10 octobre à 19 heures au stade Ernest Wallon. En cas de victoire, ils accéderont à la Super League, le top du rugby à XIII en Europe.

Le TO XIII a décroché son ticket pour la finale en s’imposant largement face aux Bulldogs de Batley, 51 à 12. La première période a été relativement serrée, 16 à 12, puis les Toulousains ont enchaîné les points. Ils ont réalisé un total de neuf essais, contre deux pour les Anglais.

👏 A fine effort from @BatleyRLFC in France but it's @TOXIII who book their place in the Million Pound Game thanks to 35 second-half points! pic.twitter.com/xnwQTsvutQ

— Rugby Football League (@TheRFL) October 2, 2021