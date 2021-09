Récap d’actu. Jean-Luc Moudenc, un centre d’appel, et le CHU de Toulouse au programme

Comme chaque dimanche soir, le Journal Toulousain vous propose son récap d’actu de la semaine. À retenir notamment : la feuille de route de Jean-Luc Moudenc pour Toulouse, la fermeture d’un centre d’appel sur la vaccination contre la Covid-19 et des agents possiblement non-vaccinés au CHU de Toulouse.

Récap d’actu : Obligation vaccinale. Des agents non-vaccinés auraient travaillé mercredi 15 septembre au CHU de Toulouse

Mercredi 15 septembre, s’appliquait l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les soignants et personnels hospitaliers, mais au CHU de Toulouse, la mesure semble plus difficile à appliquer que prévu. Le JT vous en dit plus ici.

Jean-Luc Moudenc présente sa nouvelle feuille de route pour Toulouse

Sécurité, tranquillité, mobilité. Lors de sa conférence de presse de rentrée, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a présenté la feuille de route politique qu’il compte suivre jusqu’à la fin de son mandat. Voici ce qu’il faut retenir.

Récap d’actu : Vaccination anti Covid-19. La plateforme d’appel de l’Ariège a fermé

La plateforme d’appel départementale d’Ariège pour la vaccination contre la Covid-19 a fermé, ce mercredi 15 septembre. Les détails, par ici.

Covid-19. 173 classes fermées dans l’ex-Midi-Pyrénées en une semaine

Le nombre de classes fermées au cours des sept derniers jours à cause de la covid-19 dans l’ex-région Midi-Pyrénées s’élève à 173. La majorité est dans le département de la Haute-Garonne. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Récap d’actu. Le Bascala lance la saison de ses dix ans avec Vincent Dedienne

La salle de spectacle Le Bascala, situé à Bruguières à une quinzaine de kilomètres au Nord de Toulouse, lance la saison de ses dix ans après une année marquée par la Covid-19. Pour commencer, elle recevra Vincent Dedienne mercredi 22 septembre. On vous en dit plus ici.