Covid-19. 173 classes fermées dans l’ex-Midi-Pyrénées en une semaine

Le nombre de classes fermées au cours des sept derniers jours à cause de la covid-19 dans l’ex-région Midi-Pyrénées s’élève à 173. La majorité est dans le département de la Haute-Garonne.

Les fermetures à cause de la covid-19 ont concerné 173 classes dans les départements de l’ex-région Midi-Pyrénées, selon un communiqué de l’Académie de Toulouse daté de ce vendredi 17 septembre. Cela représente 0,5 % des 31 380 classes que compte le territoire.

La Haute-Garonne est le département le plus touché avec 89 classes fermées (86 écoles et trois collèges). Viennent ensuite l’Aveyron avec 19 classes fermées, le Tarn-et-Garonne (16), l’Ariège et les Hautes-Pyrénées (15), le Tarn (12), le Gers (cinq) et enfin le Lot (deux).

L’Académie de Toulouse indique aussi de 452 élèves ont été testés positif à la covid-19 au cours des sept derniers jours. Ce qui représente 0,08 % des 524 617 élèves de l’académie. Aussi, 20 membres du personnel ont été touchés par le coronavirus sur la même période, soit 0,03 % de l’effectif.

Pour rappel, “le protocole en vigueur demande la fermeture de la classe dès le premier cas dans le premier degré et selon l’avis des autorités de santé dans le secondaire”, selon l’Académie de Toulouse.