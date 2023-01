Carnet noir : ces personnalités d’Occitanie nous ont quittés en 2022

L’année 2022 est désormais révolue, elle emporte avec elle des personnalités, plus ou moins connues, d’Occitanie, décédées au cours des 12 derniers mois. Des artistes, des hommes politiques, des sportifs… qui auront marqué la région de leur empreinte. Feed-back.

Les artistes

Christian Gasc

Le costumier Christian Gasc est une des personnalités d’Occitanie qui nous ont quittés en 2022 © Georges Biard / wikimedia commons

Christian Gasc, costumier de renom pour le cinéma, né le 6 août 1945 à Dunes, dans le Tarn-et-Garonne, est décédé dans son appartement parisien le lundi 10 janvier 2022, à l’âge de 76 ans. Dans sa carrière, celui que l’on surnomme le costumier des stars, a reçu, à quatre reprises, le César du meilleur costume pour les les films “Ridicule” de Patrice Leconte, “Madame Butterfly” de Frédéric Mitterrand, “Le Bossu” de Philippe de Broca et “Les adieux à la reine” de Benoît Jacquot. Il enrichira son palmarès en remportant également un Molière du meilleur créateur de costumes pour “L’éventail de Madame Windermere”.

Jean-Louis Trintignant

L’acteur Jean-Louis Trintignant CC BY Alain Elorza-Wikimedia commons

Une figure du cinéma s’en est allée le vendredi 17 juin 2022 à l’âge de 91 ans. La nouvelle a été annoncée par son épouse Mariane Hoepfner Trintignant à travers un communiqué transmis à l’AFP. Elle fait savoir que l’acteur Jean-Louis Trintignant est « mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches ». Il s’était fait connaître pour son rôle dans “Et Dieu… créa la femme” de Roger Vadim, dans lequel il partageait l’affiche avec Brigitte Bardot. Il a ensuite enchaîné plus d’une centaine de films, dont “Amour” pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur en 2003.

Dani

Parmi les personnalités d’Occitanie décédées en 2022 : la chanteuse Dani CC BY SA Georges Biard – Wikimedia commons

L’actrice et chanteuse Dani, Danièle Graule de son vrai nom, née à Castres, dans le Tarn, est décédée à l’âge de 77 ans, des suites d’un malaise cardiaque, le lundi 18 juillet 2022 à Tours, où elle résidait. Connue notamment pour son interprétation de le titre “Comme un boomerang”, en duo avec Étienne Daho, que Serge Gainsbourg avait composé pour elle lors de sa sélection pour l’Eurovision. Concours auquel elle n’a finalement pas participé, Antenne 2, ayant refusé la chanson. Ce qui ne l’a pas empêchée de sortir dix-huit 45 tours, deux 33 tours, 5 albums et 4 compilations.

Pierre Soulages

Le peintre Pierre Soulages fait partie des personnalités d’Occitanie morte en 2022. Crédit photo : CC BY SA NVP3D – Wikimedia commons

Originaire de Rodez, en Aveyron, où il est né le 4 décembre 1919, le peintre Pierre Soulages est décédé le mercredi 25 octobre 2022 à Nîmes, des suites d’une infection pulmonaire. Il avait 102 ans. Devenu célèbre pour son travail du noir, il ne va cesser de l’explorer. Il joue avec les reflets et appelle cela “noir-lumière” ou “outrenoir”. Certaines de ses œuvres ont été vendues pour plusieurs millions d’euros : “Peinture 195 x 130 cm, 4 août 1961” a été vendue aux enchères pour 20,2 millions de dollars à New-York. Il a réalisé également les 104 vitraux de l’abbatiale Saint-Foy de Conques, sur commande du ministère de la Culture, dirigé alors par Jack Lang, qu’il aura mis sept ans à terminer.

Italo Bettiol

Italo Bettiol, cocréateur de la série jeunesse “Chapi Chapo”, est décédé dans la matinée du mercredi 28 décembre 2022 dans sa maison d’Aniane, dans l’Hérault. Âgé de 96 ans, l’homme « est mort paisiblement », selon Eric Valin, un ami de la famille, cité dans un communiqué de la société Magic, qui représente les droits de la série télévisée. C’est avec la ferme intention de devenir artiste peintre qu’il a traversé les Alpes pour s’installer en France en 1947 avec son comparse Stefano Lonati. Finalement c’est avec la série d’animation “Chapi Chapo” qu’il connaîtra le succès.

Les sportifs

Guy Laporte

Demi d'ouverture et buteur de génie, Guy Laporte nous a quittés après avoir fait le bonheur de Rieumes, de Graulhet et des Bleus. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches et nous lui rendrons hommage tout le week-end sur les terrains de TOP 14.

L’ancien demi d’ouverture du XV de France Guy Laporte s’est éteint, victime d’un infarctus, vendredi 28 janvier 2022 à Toulouse, à l’âge de 69 ans. Né le 15 décembre 1952 à Beaufort, dans le Nord de la Haute-Garonne. Il s’est formé non loin de là, à Rieumes. Mais c’est à Graulhet, dans le Tarn, qu’il a réalisé l’essentiel de sa carrière, de 1972 à 1988. Et c’est à 29 ans, que Jacques Fouroux le sélectionne en équipe nationale et l’associe à Pierre Berbizier à la charnière. Après sa carrière de joueur, il est entré à le Fédération française de rugby où il a occupé le poste de manager de l’équipe de France de 1993 à 1995.

Kelly Meafua

Le rugbyman Kelly Meafua est une des personnalités d’Occitanie à avoir perdu la vie en 2022 Crédit photo : US Montauban

Le troisième ligne, âgé de 31 ans, est décédé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai 2022 après avoir sauté dans le Tarn dans lequel il s’est noyé. Kelly Meafua avait consommé une grande quantité d’alcool et de la cocaïne révélait le procureur de Montauban, après avoir décroché une victoire avec l’US Montauban face à Narbonne, 48 à 40. Les joueurs avaient fêté ce succès pendant la nuit à l’occasion d’une “troisième mi-temps”, qui lui a été fatale. Le corps de Kelly Meafua a été retrouvé par les sauveteurs vers 8h30, aux abords du parc de Treilles, à une trentaine de mètres du pont.

Jean-Michel Giraud

⚫ CARNET NOIR



Ce dimanche, nous avons appris avec une immense peine la disparition de notre ancien joueur, Jean-Michel Giraud.

L'ensemble du Club adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. 🕊️



📝⤵️https://t.co/xzKtirfHUP



©️ @ladepeche31 pic.twitter.com/hfvgBwZGfF — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 5, 2022

L’ancien deuxième ligne du Stade Toulousain, Jean-Michel Giraud, est décédé dimanche 4 décembre 2022 à l’âge de 64 ans, victime d’un infarctus. Originaire du Vaucluse, il a rejoint le Stade Toulousain en 1980. Avec le maillot Rouge et Noir, il a remporté le Championnat de France à deux reprises, en 1985 et en 1986. Après avoir mis fin à sa carrière de joueur, il est resté dans le milieu rugbystique en entraînant les Espoirs du Stade Toulousain, puis en officiant en tant qu’arbitre vidéo. Passionné de gastronomie, il était également devenu maître restaurateur et avait ouvert son établissement, “L’Aéroplane”, dans la quartier Saint-Simon à Toulouse.

Gérard Puech

Figure du XIII albigeois dans les années 1970, Gérard Puech est décédé dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre 2022 à l’âge de 69 ans, emporté par une maladie foudroyante. Avec ses frères, Christian et Roland, Gérard Puech était entré dans l’histoire du rugby à XIII en remportant le championnat de France avec le RC albigeois XIII en 1977. Mais le ballon ovale n’était pas sa seule passion. La politique aussi a eu ses faveurs, le socialisme plus particulièrement. Lors de son décès, il effectuait son troisième mandat à la tête de la mairie de sa ville natale Mouzieys-Teulet.

Les politiques

Jean-Louis Idiart

⚫️ C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès de Jean-Louis Idiart. Un grand homme, fervent défenseur du Comminges et de la République.

Sa sagesse, ses fulgurances, son regard nous manqueront.

J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Victime d’un accident de la circulation dans son village de Mazères-sur-Salat, l’ancien député socialiste du Comminges, en Haute-Garonne, est décédé à l’hôpital de Purpan (Toulouse) le 30 novembre 2022, à l’âge de 72 ans. Pendant 20 ans, de 1993 à 2012, ce contrôleur des impôts de profession a arpenté les travées de l’Assemblée nationale, dans lesquelles l’a remplacé Carole Delga, tout en gérant la mairie de son village natal (de 1977 à 2001). Il avait également été élu conseiller général de Haute-Garonne de 1988 à 2015.

Bernard Pons

L'ancien ministre et secrétaire général du RPR (ex-UMP) Bernard Pons, figure de la droite et député pendant plusieurs mandats, est décédé à l'âge de 95 ans

Fidèle de Jacques Chirac, Bernard Pons, originaire de Béziers dans l’Hérault, est décédé à 95 ans le mercredi 27 avril 2022 à Aigues-Mortes (Gard). Cette figure de la droite, et médecin généraliste de formation, a occupé les fonctions de député du Lot, de ministre des Départements et territoires d’outre-mer puis de l’Équipement, du logement, des transports et du tourisme du gouvernement de Jacques Chirac, et de secrétaire général du RPR. Il a également donné son nom à la loi Pons. Spécifique à l’outre-mer, elle permettait la défiscalisation de l’achat de logement neuf. Mais elle est restée célèbre pour les détournements qu’elle a permis.

Gastronomie, justice, média…

Philippe Piton

Il fut le chef du restaurant Le Rive droite à Villecomtal-sur-Arros (Gers) pendant 36 ans. Philippe Piton est décédé à l’âge de 62 ans le lundi 30 mai 2022. Autodidacte, ce chef cuisinier a été le président de l’association de chefs gersois La Ronde des Mousquetaires. Mais il est surtout connu pour avoir fait du restaurant Le Rive droite une véritable institution. Pour rappel, ce dernier a définitivement fermé ses portes le 30 juin 2021.

Igor Bogdanoff

Igor et Grichka Bogdanoff, personnalités d’Occitanie, sont morts à six jours d’intervalle CC BY-SA 4.0 Bigmatbasket

Son jumeau et lui étaient notamment connus pour avoir lancé l’émission de télévision axée sur la science-fiction “Temps X”. Igor Bogdanoff est mort le 3 janvier 2022 à l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris. Il était âgé de 72 ans. L’animateur a perdu la vie six jours après son frère. Grichka est effectivement décédé le 28 décembre 2021. Ils ont tous les deux été emportés par la Covid-19. Igor et Grichka, nés dans le village de Saint-Lary (Gers) le 29 août 1949 sont connus du grand public comme vulgarisateurs et conteurs. En plus d’animer l’émission “Temps X”, ils ont écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et rédigé deux thèses. Mais la valeur scientifique de leurs écrits ont été contestées à plusieurs reprises par la communauté scientifique.

Etienne Nicolau

J'apprends la disparition de Maître Nicolau, célèbre avocat perpignanais.

J'aurai le souvenir d'un défenseur intègre, homme de culture, autant attaché à l'équité qu'à la gestion de la cité.

J'adresse mes condoléances à toute sa famille.

C’était un ténor du barreau des Pyrénées-Orientales. Etienne Nicolau, célèbre avocat pénaliste et premier adjoint durant plusieurs années de l’ancien maire de Perpignan Jean-Paul Alduy, s’est éteint dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022. La maladie l’a emporté à l’âge de 77 ans. Etienne Nicolau a pris part à des centaines de procès, dont certains très médiatisés, au cours de sa carrière. Il était notamment l’avocat de la partie civile lors du procès de Jacques Rançon, dit le « tueur de la gare de Perpignan ». Après avoir plaidé pendant presque 50 ans, il avait dû raccrocher sa robe en 2018 en raison d’un problème de santé.