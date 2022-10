Rodez. Le peintre Pierre Soulages est décédé à 102 ans

Originaire de Rodez, en Aveyron, le peintre Pierre Soulages est décédé ce mercredi 26 octobre. Il est devenu célèbre pour son travail du noir. Certaines de ses œuvres ont été vendues pour plusieurs millions d’euros.

La ville de Rodez vient de perdre un de ses enfants : le peintre Pierre Soulages. Le maire ruthénois, Christian Teyssèdre, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux de la commune ce mercredi 26 octobre.

« C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Pierre Soulages. Au nom de toutes les Ruthénoises et de tous les Ruthénois, je présente à Madame Soulages et à sa famille nos plus sincères condoléances », écrit l’édile.

Pierre Soulage, de Rodez à New-York

Pierre Soulages est né dans une famille d’artisans à Rodez le 4 décembre 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Il connaît peu son père qui décède lorsqu’il n’a que 5 ans. Il est élevé par sa mère et sa grande sœur et se passionne pour la peinture.

Une couleur en particulier l’attire : le noir. Durant toute sa vie, Pierre Soulages ne va cesser de l’explorer. Il joue avec les reflets et appelle cela « noir-lumière » ou « outrenoir ».

L’artiste est devenu célèbre pour son travail pointu du noir. Certains de ses tableaux ont été vendus pour plusieurs millions d’euros. Son record est atteint en 2021. Cette année-là, une œuvre de Pierre Soulages intitulée “Peinture 195 x 130 cm, 4 août 1961”, a été vendue aux enchères pour 20,2 millions de dollars à New-York. Ce montant correspond au double de sa valeur estimée. Cette œuvre est une rareté car elle est peinte en rouge et noir.

Des réactions à la mort de l’artiste

C’est une grande tristesse que la disparition de Pierre #Soulages.

Outre l’immense artiste et le visionnaire qu’il était – et qu’il restera à jamais, il était aussi un complice inspirant, avec qui je partageais l’amour de l’art, du Japon, de l’Aveyron et de Sète. pic.twitter.com/cSGQulZn93 — Carole Delga (@CaroleDelga) October 26, 2022

Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir la lumière. Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l’espoir. pic.twitter.com/4dxiCXCYy6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2022

Tristesse en apprenant le décès de Pierre Soulages.



Il laisse dernière lui une œuvre immense qui traverse le temps.

Incroyable réinventeur du noir et maître des lumières.



Pensées à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/JfBBeNTtH6 — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 26, 2022

Le grand Pierre #Soulages s'éteint mais laisse derrière lui une œuvre considérable. De Rodez, où il est né, jusqu'aux plus grands musées du monde, il aura marqué l'Histoire de l'art par son outrenoir. Son œuvre restera à jamais dans la lumière. pic.twitter.com/QT5k9p66oO — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) October 26, 2022

L’immense Pierre #Soulages nous quitte. Je tiens à saluer sa mémoire, étudiant de l’école des beaux-arts de #Montpellier, son œuvre s’empara du monde. Il marque l’histoire de l’art comme celle de la ville avec l’extension du musée Fabre où l’on y découvre la force de son art. pic.twitter.com/wjEhWCb9uI — Michaël Delafosse (@MDelafosse) October 26, 2022