Tarn. Dani, chanteuse de “Comme un boomerang”, est décédée à 77 ans

L’actrice et chanteuse Dani, originaire du Tarn et connue notamment pour “Comme un boomerang”, est décédée à l’âge de 77 ans, ce lundi 18 juillet à Tours, où elle résidait.

La chanteuse Dani, née à Castres dans le Tarn, est décédée à 77 ans. Crédit photo : CC BY SA Georges Biard – Wikimedia commons

Égérie des années soixante-dix, la chanteuse Dani est décédée à l’âge de 77 ans, ce lundi 18 juillet, dans la région de Tours où elle résidait. L’annonce est faite par son manager Lambert Boudier. Également actrice, mannequin et meneuse de revue, elle avait fait un come-back en 2001 avec la chanson “Comme un boomerang” en duo avec Étienne Daho.

Dani venait de conclure la tournée de son dernier album, “Horizon doré”. Aussi, la chanteuse finalisait un nouvel album qu’elle a choisi de titrer “Attention départ”. « Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu’il serait imminent », écrit son entourage professionnel dans un message publié sur Facebook. « Des boums et des bangs, Dani en a vécu et nous en a fait vivre, la rencontrer, c’était s’embarquer dans une course folle où l’amour était le maître-mot. Rien n’était plus important pour elle que créer, chanter, être entourée de ceux qu’elle aime. »

« Nous nous sommes encore parlé hier soir. Tu étais à fond sur le projet de ton prochain album et tu voulais qu’on l’enregistre ensemble. Le titre “Attention, départ !” comme une prémonition. Je n’y voyais qu’un nouveau chapitre », écrit pour sa part Etienne Daho sur Instagram.

Dani et l’Eurovision manqué

Dani, ou Danièle Graule de son vrai nom, est née le 1er octobre 1944 à Castres dans le Tarn. En 1963, alors qu’elle a 19 ans, Dani quitte le département pour faire l’École des Beaux-Arts à Paris. Elle se lance rapidement dans une carrière de mannequin et fait ses débuts au cinéma dans des petits rôles. En 1966, elle passe une audition chez Pathé-Marconi et sort dans la foulée un premier disque super 45 tours Garçon manqué. Le premier d’une longue série.

En 1974, elle devait représenter la France à l’Eurovision avec le titre “La vie à 25 ans”. Mais le concours devait se tenir le 6 avril, jour de deuil national après le décès du président Georges Pompidou. Sa participation à l’événement est donc annulée. Mais Dani est rappelée l’année suivante.

La chanteuse impose Serge Gainsbourg comme auteur. Ce dernier lui écrit “Comme un boomerang”. Mais le titre est refusé par Antenne 2, qui diffuse le concours. Les paroles sont jugées trop crues et trop agressives, c’était une autre époque. Dani choisit donc de se retirer de l’Eurovision. La chanson restera dans l’ombre pendant 25 ans, jusqu’à ce qu’Étienne Daho propose un duo à la Tarnaise, alors boudée par les maisons de disques. La faute à sa consommation de drogues ; une descente aux enfers qu’elle raconte dans le livre “Drogue la galère”, publié en 1987.