Le monde du rugby est en deuil : Guy Laporte est décédé à Toulouse

L’ancien demi d’ouverture du XV de France Guy Laporte s’est éteint, victime d’un infarctus, vendredi 28 janvier à Toulouse.

Le monde du rugby est en deuil. L’ancien demi d’ouverture du XV de France Guy Laporte est décédé dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 janvier à Toulouse. Il avait 69 ans. L’ancien international Français a été victime d’un infarctus. Il avait été transporté dans un état critique à l’hôpital de Rangueil.

Guy Laporte est né le 15 décembre à Beaufort en Isère. Il s’est ensuite formé à Rieumes en Haute-Garonne. Mais c’est à Graulhet dans le Tarn qu’il a réalisé l’essentielle de sa carrière, de 1972 à 1988. C’était un buteur hors pair. Il a donc porté le maillot de l’Équipe de France à plusieurs reprises entre 1981 et 1988. Le joueur avait 29 ans lorsque Jacques Fouroux le sélectionne et l’associe à Pierre Berbizier à la charnière.

Après sa carrière de joueur, Guy Laporte entre à la Fédération française de rugby où il occupe plusieurs postes. Il est notamment manager de l’Équipe de France de 1993 à 1995. En 1995, il est d’ailleurs nommé Chevalier de la Légion d’honneur. Guy Laporte s’est aussi lancé en police. Il a été conseiller municipal et régional à Graulhet et dans l’ex-région Midi-Pyrénées. L’homme a aussi pris la présidence de son ancien club, le SC Graulhet.

Grande tristesse à l’annonce du décès de Guy Laporte, Président du SC Graulhet. International français, vainqueur du Grand Chelem 1981 dans le Tournoi des Cinq Nations. Il fut aussi un conseiller municipal et régional très investi. Condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/ZMLALaqusi

Demi d’ouverture et buteur de génie, Guy Laporte nous a quittés après avoir fait le bonheur de Rieumes, de Graulhet et des Bleus. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches et nous lui rendrons hommage tout le week-end sur les terrains de TOP 14. pic.twitter.com/9MK04pX0pp

