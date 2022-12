Jean-Michel Giraud, ancien joueur du Stade Toulousain, est décédé

L’ancien deuxième ligne du Stade Toulousain, Jean-Michel Giraud, est décédé dimanche 4 décembre à l’âge de 64 ans. Avec le maillot Rouge et Noir, il a remporté le Championnat de France à deux reprises, en 1985 et en 1986.

Après avoir renoué avec la victoire en battant Perpignan samedi 3 décembre, les Rouge et Noir ont reçu une triste nouvelle à la fin du week-end. « Dans l’après-midi de ce dimanche 4 décembre, nous avons appris avec une immense peine la disparition subite de Jean-Michel Giraud, âgé de 64 ans », annonce le club haut-garonnais dans une note publiée sur son site. « L’ensemble du Stade Toulousain, représenté par son président Didier Lacroix, est attristé par cette terrible nouvelle et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. »

Jean-Michel Giraud a rejoint le Stade Toulousain en 1980 en provenance de Biarritz. Il a marqué le club en tant que joueur en remportant le Championnat de France à deux reprises, en 1985, après avoir battu Toulon, et en 1986 contre Agen. Proche du Stade, il fut notamment l’entraîneur des Espoirs, avant de s’impliquer avec un dévouement et un investissement total dans la vie du club », rappellent les Rouge et Noir.

L’homme était un passionné de rugby, mais aussi de gastronomie. D’ailleurs, Jean-Michel Giraud a consacré « une grande partie de son après-carrière à son activité florissante dans le domaine de la restauration, mais également à l’arbitrage vidéo », comme le raconte le Stade Toulousain.