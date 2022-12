Le Stade Toulousain renoue avec la victoire face à l’USAP

Le Stade Toulousain s’est imposé à domicile face à l’USAP (34-13), ce samedi 3 décembre. Le résumé du match.

La rencontre s’est déroulée à guichet fermé dans l’antre toulousaine d’Ernest-Wallon (photo d’archives). Crédit photo : © Gala Jacquin / JT.

Menés par un Thomas Ramos qui a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent, les Rouge et Noir ont retrouvé le goût de la victoire ce samedi 3 décembre. Privé d’elle pendant trois matchs, le Stade Toulousain a finalement réussi à se relancer face à l’USAP (34-13).

Les Stadistes ont pu compter sur le soutien d’Ernest-Wallon, plein à craquer, pour conserver leur statut de leader du top 14 à l’issue de la 12e journée. Perpignan garde également sa place au classement, treizième.

Le résumé de Stade Toulousain – USAP

Pendant la première demi-heure de jeu, les Toulousains ont été tenus en échec par des Perpignanais agressifs en défense, et ont gâché leurs quelques munitions. À la 30′, le compteur affichait 6 points des deux côtés. Mais il s’est affolé avant de rentrer au vestiaire.

L’éclair de génie est venu de l’arrière international français, Thomas Ramos. Avec un coup de pied au dessus de la défense, pour lui-même, il réussit à casser la ligne de défense. Ntamack reprend et saute une passe à l’aile pour Lebel, qui aplatit et permet au Stade Toulousain de prendre l’avantage face à l’USAP (35′, 13-6).

C’est la bonne inspiration de Peato Mauvaka qui permet de doubler la mise. Le talonneur joue rapidement une pénalité à 10m puis fait la passe décisive à Alexandre Roumat. Les Perpignanais sont surpris et trop passifs sur l’action (39′, 20-6).

Après la pause, le Stade Toulousain continue de dominer l’USAP. Sur une bonne conquête, Meafou passe en force pour Willis, qui inscrit le troisième essai de la rencontre (51′, 27-6).

Malgré le changement intégral de la première ligne et l’entrée d’Antoine Dupont, les Rouge et Noir se voient temporairement privés du point bonus à la 66′ par Victor Montgaillard (27-13). C’était sans compter les cannes de Capuozzo, la vista de Dupont et le réalisme de Ntamack, qui remontent chacun leur tour le terrain jusqu’à ce que le dernier aplatisse et assure le bonus offensif (78′, 34-13). De quoi faire le plein de confiance avant de partir disputer l’ouverture de la Champions Cup à Munster, le 11 décembre.