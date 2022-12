Top 14. Voici la composition du Stade Toulousain face à Perpignan

Le Stade Toulousain a dévoilé la composition qui sera alignée face à Perpignan samedi 3 décembre au stade Ernest Wallon pour la douzième journée du Top 14.

Photo d’illustration : Le Stade Toulousain après sa victoire contre le Rugby Club Toulonnais dimanche 11 septembre à Ernest-Wallon. Crédit photo : Stade Toulousain

Pour la douzième journée du Top 14, les Rouge et Noir affronteront l’Union sportive arlequins perpignanais samedi 3 décembre à 17 heures. Cette rencontre se déroule à guichet fermé dans l’antre du club haut-garonnais, le stade Ernest Wallon.

Moins de vingt-quatre heures avant le match, le Stade Toulousain a dévoilé sur ses réseaux sociaux la composition qu’il alignera face à Perpignan.

👥 Découvrez les 23 Stadistes retenus pour affronter l'𝗨𝗦𝗔𝗣 ⤵️#STUSAP 👊 pic.twitter.com/hD8ypnroDB — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 2, 2022

Un banc solide pour le Stade Toulousain face à Perpignan

À la charnière, Ugo Mola reconduit la charnière en place à Lyon avec Martin Page-Relo et Romain Ntamack. Aussi, Peato Mauvaka conserve le statut de capitaine.

Face à Perpignan, le Stade Toulousain aura un banc bien garni, avec notamment Julien Marchand, Anthony Jelonch, Yannick Youyoutte et Antoine Dupont. Ce dernier est parvenu à réduire sa suspension de quatre à deux semaines après un recours et peut revenir en Rouge et Noir. Mais le staff préfère l’épargner pour l’instant.

La précédente rencontre du Stade Toulousain, dimanche 27 novembre, s’est achevée par une défaite face au Lyon olympique universitaire rugby, 21 à 14.