Le Stade Toulousain arrache le nul face au Stade Français

Ce samedi 5 novembre, pour la 10e journée de Top 14, le Stade Toulousain a fait match nul contre le Stade Français (16-16). Un match qui a mis du temps à démarrer, mais où le suspense est resté entier jusqu’à la dernière seconde.

Le Stade Ernest-Wallon a vibré jusqu’à la dernière seconde du match (archives). Léna (Wikimédia commons) / CC BY-SA.

Le match aurait pu se conclure par une victoire des Rouge et Noir, mais le poteau en aura décidé autrement. Malgré un essai inscrit par Costes à la 79′, la transformation d’Edgar Retière s’écrase contre la barre, alors que retentit la sirène. 16 à 16, c’est le score final de la rencontre qui a opposé le Stade Toulousain et le Stade Français. Un match nul sur la pelouse d’Ernest-Wallon, ce samedi 5 novembre, pour la 10e journée de Top 14.

Le leader du championnat et son dauphin gardent pour l’instant leurs places respectives au classement, avec toujours une avance pour les Toulousains.

Le Stade Français a dominé, le Stade Toulousain n’a pas lâché

La première période a été brouillonne des deux côtés, et le match a mis du temps à démarrer. Les équipes ont fait preuve d’indiscipline et d’une certaine lenteur à chaque arrêt de jeu. C’est un drop de Segonds, marqué après la sirène, qui permet à des Parisiens tout de même dominateurs de mener de trois petits points à la mi-temps (3-6).

Le match s’emballe en seconde période, avec cette fois un essai du Stade Français qui lui permet de faire le break contre le Stade Toulousain (50′, 3-13). Les Rouge et Noir répondent quelques minutes plus tard, avec Tolofua (8-13). À la 79′, le score a quelque peu évolué mais l’écart reste le même : cinq points (11-16). Ils sont inscrits par Costes, entré cinq minutes plus tôt à la place de Guitoune, au bout du suspense.