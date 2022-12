Gérard Puech, figure du RC Albi et maire de Mouzieys-Teulet, est mort

Le maire de Mouzieys-Teulet dans le Tarn, Gérard Puech, fut une figure du XIII albigeois dans les années soixante-dix. Il est décédé à l’âge de 69 ans.

Le rugby albigeois vient de perdre une de ses légendes. Gérard Puech est décédé à l’âge de 69 ans dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre. Il a été emporté par une maladie foudroyante.

Carnet noir:

C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Gérard Puech, qui avait porté les couleurs Orange et Noir, lors du titre de 1977, au stadium d'Albi.

Le club s'associe à la peine de la famille, et présente ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/C4ZCKznTE6