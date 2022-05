Kelly Meafua a consommé de l’alcool et de la cocaïne avant de se noyer

Le rugbyman Kelly Meafua a consommé une grande quantité d’alcool et de cocaïne, avant de mourir noyé dans le Tarn à Montauban le 7 mai dernier.

Kelly Meafua, troisième ligne samoan de l’US Montauban, est mort noyé dans le Tarn le 7 mai. Crédit photo : US Montauban

Les circonstances de la mort du rugbyman de l’US Montauban se précisent. Il est désormais avéré que le troisième ligne Kelly Meafua avait consommé une grande quantité d’alcool et de la cocaïne avant de sauter dans le Tarn où il s’est noyé.

« Les analyses ont révélé qu’il avait 2,34 g d’alcool par litre de sang. Pour la cocaïne, en fonction du taux, la consommation est de quelques heures antérieure à la noyade, bien après la fin du match », a déclaré le procureur de Montauban Bruno Sauvage à l’AFP. Pour avoir un ordre d’idée, 0,5 g d’alcool par litre de sang est la limite légale pour pouvoir conduire un véhicule en France.

Kelly Meafua n’a pas été poussé et ne s’est pas suicidé

Kelly Meafua a décroché une victoire avec l’US Montauban face à Narbonne, 48 à 40, samedi 6 mai. Les joueurs ont ensuite fêté ce succès pendant la nuit à l’occasion d’une “troisième mi-temps”. Le troisième ligne de 32 ans a quitté une boîte de nuit du centre-ville de Montauban avec le pilier Christopher Vaotoa, et Saia Fekitoa, trois-quarts centre de Narbonne.

Il a ensuite sauté du Pont-Vieux aux environs de 6h30. « Par défi », précise le procureur. « C’est un geste personnel et volontaire, d’après les témoignages et les images de vidéosurveillance ». Christopher Vaotoa a également sauté, mais pour tenter de venir en aide à son ami. Sans succès. Le joueur n’a donc pas été poussé. Il n’a pas non plus tenté de se suicider. Le corps de Kelly Meafua a été retrouvé par les sauveteurs vers 8h30, aux abords du parc de Treilles, à une trentaine de mètres du pont.