Montauban : L’autopsie de Kelly Meafua confirme la mort par noyade

L’autopsie du rugbyman de l’USM, Kelly Meafua, décédé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai, conclut à une mort par noyade. Le joueur de 31 ans est tombé du Pont-Vieux, à Montauban, après une soirée en compagnie de coéquipiers.

L’autopsie a révélé que Kelly Meafua était mort noyé. © US Montauban

La cause de la mort de Kelly Meafua est désormais établie. Le rugbyman samoan évoluant à l’US Montauban est décédé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai après avoir chuté du Pont-Vieux dans le Tarn. Une chute de près de 23 mètres qui n’aurait pas causé le décès du joueur de 31 ans. Les premiers résultats de l’autopsie du corps, réalisée à l’institut médico-légal de Rangueil à Toulouse, indiquent que la noyade est bien la cause de la mort.

« Aucune trace de coup n’a été relevée. Aucun indice ne nous oriente vers autre chose que le fait d’être tombé du pont et que cela se soit mal terminé », précise pour La Dépêche du Midi Anne Gaullier, vice-procureure de la République de Montauban. Les résultats des analyses toxicologiques devraient être connus à la fin de la semaine. Si la cause de la mort est désormais certaine, ces examens indiqueront si Kelly Meafua avait consommé de l’alcool ou des stupéfiants, et si oui en quelle quantité, dans les heures qui ont précédé sa mort.

D’après les éléments de l’enquête, l’accident se serait déroulé vers 6h30 du matin, alors que Kelly Meafua sortait d’une discothèque du centre-ville de Montauban en compagnie de son coéquipier, le pilier Christopher Vaotoa, et de Saia Fekitoa, trois-quarts centre de Narbonne. Le Samoan aurait été vu en train d’enjamber le garde-corps du Pont-Vieux. Il n’est pas aujourd’hui déterminé si la chute du joueur est volontaire ou accidentelle. Le corps de Kelly Meafua a été retrouvé par les sauveteurs vers 8h30, aux abords du parc de Treilles, à une trentaine de mètres du pont. Christopher Vaotoa, qui avait sauté pour tenter de sauver son coéquipier, en vain, a lui été secouru par les pompiers du Tarn-et-Garonne en état de choc.

Un dernier match pour honorer Kelly Meafua

L’US Montauban a organisé, ce lundi 9 mai, au stade Sapiac, une cérémonie publique pour que tous puissent honorer le troisième ligne samoan. Les Montalbanais se déplacent, ce jeudi 12 mai, à Nevers pour la dernière journée du championnat de Pro D2. Un match sans aucun enjeu sportif, mais une rencontre qui sera forcément emplie d’émotion. Le club de Nevers a annoncé que l’intégralité de la bourriche (loterie qui permet au club de récolter des fonds les jours de match) sera reversée à la famille de Kelly Meafua. Les coéquipiers du Samoan ont également mis en place une cagnotte en ligne, afin de soutenir financièrement son épouse, actuellement enceinte.