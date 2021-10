Vidéo. Le Stade Toulousain bat Biarritz avec un Antoine Dupont éblouissant

À l’occasion de la cinquième journée du Top 14, le Stade Toulousain a battu Biarritz, 11 à 17, sur sa pelouse samedi 2 octobre. Les Rouge et Noir sont toujours premiers du championnat.

Le Stade Toulousain s’est imposé face au Biarritz Olympique Pays Basque, 11 à 17, sur sa pelouse samedi 2 octobre à l’occasion d’une rencontre comptant pour la cinquième journée du Top 14. Avec ce résultat, les Rouges et Noirs demeurent invaincus depuis le début du championnat, et conservent leur première place. De son côté, Biarritz a connu sa première défaite de la saison à domicile.

Après une première période relativement calme et équilibrée, 0 à 3, Biarritz a brièvement pris le dessus grâce à deux buts d’Herron (46e et 54e minutes). Mais l’entrée en jeu d’Antoine Dupont (52e) change le cours de la rencontre. D’abord, il offre un essai à Tim Nanai-Williams (58e), puis il en réalise un lui-même (60e). Alors que les Rouge et Noir étaient menés 6 à 3, ils grimpent à 6 à 17.

Durant les onze dernières minutes, le Stade Toulousain s’est retrouvé réduit à quatorze après un carton rouge contre Tekori suite à un plaquage dangereux sur Ruffenach à la 69e minute. Et pendant ce laps de temps, Vincent Martin a réalisé un essai en coin pour Biarritz à la 77e minutes. Fin du match : Biarritz Olympique Pays Basque, 11 ; Stade Toulousain, 17.