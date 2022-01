Top 14. Première défaite à domicile pour le Stade Toulousain face au Racing 92

Le Stade Toulousain n’a pas brillé face au Racing 92 à l’occasion de son retour sur sa pelouse en 16e journée de Top 14 samedi 29 janvier.

Dure soirée. Les Rouge et Noir étaient heureux de jouer à nouveau sur leur pelouse au Stade Ernest Wallon. Cela ne se produisait pas depuis déjà deux mois. Mais le bonheur a été de courte durée et la soirée à virée au cauchemar. La Racing 92 a imposé au Stade Toulousain sa première défaite à domicile à l’occasion de la seizième journée du Top 14 sur un score de 15 à 20.

Après l’annulation du match de coupe d’Europe la semaine dernière, les hommes d’Ugo Mola espéraient repartir sur les chapeaux de roues en Top 14. Le retour d’Antoine Dupont après un mois sans jouer n’a pas suffi. Celui de plusieurs cadres, comme Romain Ntamack et Cyril Baille non plus. Malgré deux essais (Mallía à la 23e minute et Chocobares à la 47e), contre un seul des Ciel et Blanc (Taofifenua à la 43e minute), les Toulousains ont souvent manqué de précision. Ils ont tout de même obtenu une pénalité dans le temps additionnel leur permettant de décrocher le bonus défensif.

Avec cette troisième défaite de suite en championnat, le Stade Toulousain chute de la deuxième à la quatrième place au classement. De leur côté, les Franciliens sont en huitième position.