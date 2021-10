Voici la compo du Stade Toulousain face à Biarritz en 5e journée du Top 14

À l’occasion de la cinquième journée du Top 14, le Stade Toulousain rencontre Biarritz samedi 2 octobre à 17 heures. Voici les compos des équipes.

Le Stade Toulousain se déplace au stade Aguiléra pour s’opposer au Biarritz Olympique Pays Basque samedi 2 octobre à 17 heures. La rencontre compte pour la cinquième journée du Top 14.

Pour l’assistant entraîneur des avants, Virgile Lacombe, le bilan de Biarritz, onzième du Top 14, indique que la rencontre ne sera pas de tout repos : “Deux matches à domicile et deux victoires, ça nous montre que ça va être un match âpre. Ce n’est pas une équipe qui monte de pro D2 avec un petit effectif. Ils ont vraiment une bonne osmose entre eux, avec un mélange de joueurs confirmés et de jeunes joueurs de qualité. Si nos joueurs ne connaissent pas leurs adversaires, ils ont intérêt à vite se mettre à l’heure, sinon, ils vont être surpris.”

🗣️ À 2 jours du déplacement au @BOPBweb, @guiloutt nous parle de la préparation pour la rencontre #BOST 💪 Découvrez son ITW ⬇️ pic.twitter.com/g9Gk0qu0H9 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 30, 2021

Le coach a aussi fait un bilan du dernier match des Rouge et Noir face à Clermont : “La première mi-temps n’est pas du tout maîtrisée. Elle peut servir de référence sur la partie défensive. Mais la terminer avec un carton jaune, ce n’est pas non plus une référence pour la défense. Il y a eu du volume de jeu, on a répondu présent, et surtout, je pense qu’on a fait preuve de sérénité. Mais on n’a pas identifié ce match comme une référence.”

Voici les compos du Stade Toulousain et du Biarritz Olympique Pays Basque

🔥 ʟᴀ ᴄᴏᴍᴘᴏ ! 👥 Découvrez le XV de départ pour #BOST 📣 𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯 𝙡𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙚 ! 🔴⚫ pic.twitter.com/wFT0yaH1i2 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 1, 2021