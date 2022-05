Le Toulouse FC dévoile son nouveau maillot ; les réactions sont mitigées

Le Toulouse Football Club (TFC) a dévoilé, dans une vidéo, le maillot qui sera porté lors des matchs à domicile en Ligue 1 la saison prochaine. Exit le violet, le TéFéCé, comme dans les années 1980 et 1990, jouera en blanc en 2022/2023. Les réactions des supporters toulousains à cette annonce n’ont pas tardé, et les avis sont mitigés.

Le Toulouse Football Club (TFC) a dévoilé samedi 7 mai le futur maillot “domicile” de la saison prochaine dans une vidéo sur Twitter. Cette nouvelle tunique a été portée pour la première fois, samedi soir, lors du dernier match à domicile de la saison, au cours duquel les joueurs de Philippe Montanier ont remporté le titre de champion de Ligue 2 contre Nîmes. Ainsi, pour la première fois depuis la saison 1997-1998, le TFC jouera ses rencontres au Stadium avec un maillot blanc et non violet.

« Ce maillot “domicile” de la saison 2022/23 est un retour sur l’histoire et la légende du club. Le style rétro de ce maillot reprend le design des équipements des années 1980. C’est sur une base blanche, que viennent s’apposer les fines lignes de couleur violette, couleur historique du club. La devise “DEBOUT.TOUJOURS.” du TéFéCé figure sur les bouts des deux manches », précise le club dans un communiqué de présentation de ce nouveau maillot.

Si la couleur violette est représentative du Toulouse FC depuis 1979, ce n’est pas la première fois que le maillot “domicile” du club est majoritairement blanc. Dans les années 1980 et 1990, le club de la Ville rose jouait ses matchs au Stadium dans une tunique blanche, notamment lors de la victoire historique en 1986 contre le Naples de Diego Maradona. Ce design actuel est d’ailleurs très largement inspiré du maillot de la saison 1982/1983.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce d’un maillot “domicile” blanc a reçu des réactions mitigées. La plupart des supporters regrettent que le violet ne soit plus la couleur principale du maillot toulousain.

Honnêtement, vous aimez ce maillot ? Le violet qui est quand la couleur majoritaire disparaît quasi totalement… Pour un maillot DOMICILE. Pour l’extérieur, je dis pas… Mais domicile, qui montre le plus ce qu’on represente, quasiment pas de violet… Ultra dommage.

Les gens qui aime le nouveau maillot domicile, blanc , je comprend pas. Vous avez vu saint Étienne, Nantes et d’autre changer de couleur ?! La couleur de ce club c’est le violet!

D’autres supporters des Violets, en revanche, saluent l’esthétique et le clin d’œil historique de ce maillot.

Enfin quelqu’un qui a compris que Toulouse existait dans les années 80,que c’est cette période est la plus faste de l’histoire de ce club. Et que la nouvelle direction a de la mémoire et fait un super clin d’œil avec ce nouveau maillot magnifique.