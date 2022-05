TFC-Nîmes. Les Violets sont champions de Ligue 2 

Ils étaient déjà assurés de monter en Ligue 1 la saison prochaine, le TFC l’emporte face à Nîmes ce samedi 7 mai. Les Violets deviennent ainsi champions de Ligue 2.

Le TFC est champion de France de Ligue 2 et assure sa montée en Ligue 1. (Crédit photo : twitter @toulousefc)

Ils l’ont fait ! Le TFC a validé sa montée en Ligue 1 et devient champion de Ligue 2. Les Violets sortent vainqueurs de la rencontre face à Nîmes, 2 buts à 1. Ce samedi 7 mai 2022, les deux équipes se sont affrontées au Stadium à Toulouse à l’occasion de la 37e journée de Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier sont champions !

Le TFC mené par Nîmes à la première mi-temps

Le match n’avait pourtant pas commencé en faveur de Toulouse. Dès la 25e minute, c’est l’équipe nîmoise qui ouvre le score avec un but d’Anthony Briançon. Et la première partie du match restera sur ce premier but nîmois. A la mi-temps, le score est donc de 1 à 0 pour Nîmes. Mais le TFC ne se laisse pas faire. Dès le début de la deuxième mi-temps, l’attaquant français, Ado Onaiwu, marque le premier but toulousain à la 49e minute. Les deux équipes restent à égalité jusqu’à la 78e minute du match. C’est Denis Genreau qui vient casser l’égalité et mène Toulouse à la victoire.

C’est le troisième titre de champion de Ligue 2 que le TFC gagne. Après 1982 et 2003, les voici à nouveau champion de France en ce samedi 7 mai 2022. Pour fêter ça, la mairie de Toulouse invite les joueurs et les dirigeants du TFC à l’Hôtel de ville. Le rendez-vous est prévu dans la salle des Illustres ce dimanche 8 mai à 17h. Le TFC en profitera pour fêter le titre et présenter le trophée aux supporters et aux Toulousains.