Des places à gagner pour le Human Padel Open de Toulouse

La toute première édition du Human Padel Open se déroulera à Toulouse du 13 au 19 juin au palais des sports André-Brouat. Le Journal Toulousain vous offre des places.

C’est l’événement du printemps à Toulouse : du 13 au 19 juin, au palais des sports André-Brouat de Toulouse, aura lieu la première édition du Human Padel Open. C’est d’ailleurs la première fois qu’une étape du World Padel Tour, le circuit des joueurs professionnels de padel, est organisée en France. L’occasion de voir les 400 athlètes inscrits dans cette compétition, dont les meilleurs mondiaux, comme Alejandra Salazar et Gemma Triay chez les femmes, et Alejandro Galan et Juan Lebron. Côté tricolores, ce sont Alix Collombon (20e mondiale), Léa Godallier (38e mondiale) et Benjamin Tison (75e mondial) qui défendront les couleurs de la France.

La création du Human Padel Open est une initiative de T&T Padel, l’agence de marketing sportif fondée par Tony Parker et Teddy Riner, également titulaire des droits du World Padel Tour en France. La compétition sera diffusée à la télévision en France sur Canal+, qui a acquis les droits de diffusion de l’intégralité du World Padel Tour, et dans 62 pays.

Pour assister à l'événement, la billetterie est d'ores et déjà ouverte.