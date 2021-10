Tarn-et-Garonne : le port du masque reste obligatoire jusqu’au 15 octobre prochain

La préfecture du Tarn-et-Garonne a décidé de renouveler, une nouvelle fois, l’arrêté concernant l’obligation du port du masque sur la voie publique, au moins jusqu’au 15 octobre prochain. Les mesures évolueront en fonction des données épidémiques.

« Il s’agit de maintenir les efforts et les moyens de lutte contre la propagation du virus, notamment face à l’urgence de variants plus dangereux et d’une quatrième vague qu’il convient de limiter par des mesures adaptées », déclare la préfecture du Tarn-et-Garonne. De ce fait, elle a décidé de prolonger l’obligation du port du masque dans certaines zones de l’espace public jusqu’au 15 octobre prochain. Un précédent arrêté formulait la même obligation jusqu’au 30 septembre dernier. L’évolution de ces mesures dépend des données épidémiques. Or, elles ne sont pas jugées assez stables par les autorités.

Zones concernées par l’obligation du port du masque

Cet arrêté concerne toutes les personnes âgées de 11 ans et plus, dans les lieux suivants :

les établissements clos recevant du public (ERP) pour les évènements soumis à pass sanitaire dans toutes les communes du département,

sur la voie publique, sur l’ensemble du département de Tarn-et-Garonne, les lieux qui ne permettent pas d’écarter le risque de regroupement et d’observer une distanciation physique, comme : les marchés de plein vent, les brocantes, les vide-greniers, les ventes au déballage, les fêtes foraines, les abords des gares et des abris bus, les files d’attente, les entrées et sorties des établissements scolaires.

Toutefois, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, les élèves des écoles primaires ne sont plus soumis à l’obligation du port du masque à compter de ce lundi 4 octobre.

Situation épidémique dans le Tarn-et-Garonne

Dans le Tarn-et-Garonne, la circulation du covid-19 ralentit mais demeure proche du seuil d’alerte (39 cas pour 100 000 habitants, le seuil d’alerte étant fixé à 50). Le taux de positivité des tests effectués s’élève à 0,9 %. La majorité des cas concernent des variants.

Le nombre de prises en charge hospitalières se stabilise : 19 patients sont actuellement hospitalisés dont six dans les services de réanimation. Les “plans blancs” restent activés. Cette baisse est encore « trop récente » pour la préfecture du département. Raison pour laquelle ces mesures de lutte contre le virus ont été renouvelées.

De plus, avec 74,5 % de personnes ayant reçu au moins une première injection de vaccin contre le covid-19, « l’immunité collective » n’a pas encore été atteinte selon la préfecture du département. Les campagnes de vaccination et de dépistages continuent de se multiplier pour tenter de freiner au maximum la propagation du virus.