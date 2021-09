Covid-19 : le port du masque reste obligatoire dans le Tarn-et-Garonne jusqu’au 30 septembre

Au vu de l’évolution de l’épidémie dans le département du Tarn-et-Garonne, la préfecture a décidé de prolonger l’obligation du port du masque sur la voie publique jusqu’au 30 septembre prochain.

Malgré des données épidémiologiques encourageantes dans le Tarn-et-Garonne, « la circulation virale demeure au-dessus des seuils d’alerte », explique la préfecture du département. De ce fait, la préfète Chantal Mauchet a décidé de reconduire par arrêté certaines mesures de prévention et de restriction pour lutter contre la propagation du covid-19.

Le port du masque reste obligatoire

L’obligation du port du masque est prolongée jusqu’au 30 septembre prochain pour toute personne âgée de plus de 11 ans :

dans les établissements recevant du public (ERP) clos pour les événements soumis au pass sanitaire dans toutes les communes du département

sur la voie publique, sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne, dans les lieux qui ne permettent pas d’écarter le risque de regroupement et d’observer une distanciation physique, comme : les marchés de plein vent, les brocantes, les vide-greniers, les ventes au déballage, les fêtes foraines, les abords des gares et des abris bus, les files d’attente, les entrées et sorties des établissements scolaires.

Par ailleurs, la préfète du département précise que le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur dans les communes de Montauban, Castelsarrasin et Moissac, en dehors des lieux de regroupement cités ici.

La consommation d’alcool reste également interdite sur la voie publique dans tous les départements, à l’exception des terrasses extérieures des restaurants, débits de boissons et autres événements déclarés qui prévoient une consommation assise.

Situation sanitaire

Dans le Tarn-et-Garonne, le taux d’incidence est actuellement de 66 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests s’élève à 1,6 %. La semaine dernière, le département enregistrait une moyenne de 24 cas détectés par jour. Les mutations du covid-19, dont le variant Delta, sont observées dans 96,6 % de ces cas. La tension hospitalière demeure élevée (67 %). Le 16 septembre, 26 personnes étaient hospitalisées, dont douze dans les services de réanimation.

Pour ce qui est de la vaccination, près de 74 % des habitants du Tarn-et-Garonne ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. « La campagne de vaccination n’a pas encore permis d’atteindre l’immunité collective », souligne la préfecture du département. C’est pourquoi il est important « de maintenir les efforts et les moyens de lutte contre la propagation du virus face à l’urgence de variants plus dangereux et d’une quatrième vague de contaminations », termine-t-elle.