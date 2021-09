Occitanie. Les cinq départements où le masque ne sera plus obligatoire à l’école

Dès ce lundi 4 octobre, le masque ne sera plus obligatoire à l’école dans cinq départements d’Occitanie. Découvrez la carte des départements concernés.

Suite aux annonces faites par Gérard Darmanin, le 22 septembre dernier, de lever certaines restrictions sanitaires si les conditions le permettent, le gouvernement vient de publier au Journal Officiel la liste des départements où le port du masque ne sera plus obligatoire à l’école, à partir de ce lundi 4 octobre.

Une décision attendue par de nombreux parents d’élèves et demandée, depuis cet été, par les médecins de la Société française de pédiatrie. Seuls sont concernés les départements où le taux d’incidence est resté inférieur au seuil d’alerte (50 cas pour 100 000 habitants) pendant cinq jours consécutifs.

Cinq départements concernés en Occitanie

En Occitanie, seulement cinq départements seront concernés par la fin de l’obligation du port du masque dans les écoles primaires. Ainsi, dès lundi, les écoliers de l’Aveyron, du Gers, de la Lozère, du Tarn et du Tarn et Garonne pourront laisser leur masque à la maison. Cependant, les enseignants et différents personnels des établissements scolaires, dans les départements concernés, devront continuer de porter le masque. Tout comme les collégiens et lycéens, à l’intérieur de leurs établissements.

La carte des départements concernés en Occtanie

Loading…

À l’inverse, le masque reste obligatoire dans les établissements scolaires de l’Ariège, l’Aude, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Lot, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales.