Tarn-et-Garonne : des dépistages covid-19 gratuits à Montauban et Castelsarrasin

Les villes de Castelsarrasin et de Montauban dans le Tarn-et-Garonne organisent des séances de dépistage de la covid-19 gratuites jusqu’en décembre. Les détails.

Dans le Tarn-et-Garonne, la lutte contre la covid-19 se poursuit. Dans le centre du département, la ville de Montauban, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie et la préfecture organisent, tous les mercredis de 8h à 16h, des séances gratuites de dépistage, sans rendez-vous et sans ordonnance sur l’Esplanade des fontaines. La démarche se poursuivra jusqu’au mercredi 29 décembre inclus. “Des professionnels sont présents pour réaliser de la prévention et apporter des conseils”, ajoute la Mairie.

Des tests antigéniques sont réalisés et les résultats sont communiqués en moins de 20 minutes. S’ils s’avèrent négatifs, un pass sanitaire temporaire est délivré.

Deux nouvelles séances à Castelsarrasin

Jeudi 23 septembre dernier, un premier stand de dépistage s’était installé au marché de plein vent sur la place de la Liberté de Castelsarrasin. La démarche se poursuit en octobre puisque deux nouvelles séances gratuites de dépistage et sans rendez-vous sont organisées les jeudis 7 et 21 octobre prochains de 9h à 13h, également sur la place de la Liberté.

Situation dans le département

Le département du Tarn-et-Garonne fait partie des moins impactés par l’épidémie de covid-19 de la région Occitanie. Le taux d’incidence y est actuellement de 46 cas pour 100 000 habitants, en deçà du seuil d’alerte national (placé à 50 cas pour 100 000 habitants). Le taux de positivité des tests s’élève à 0,9 %. Les mutations du virus, dont le variant Delta, représentent la majorité des contaminations. Une vingtaine de personnes sont hospitalisées en ce début du mois d’octobre, dont 9 dans les services de réanimation.