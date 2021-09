Tarn-et-Garonne : l’effort de vaccination se poursuit dans les collèges et lycées pour les 12-17 ans

Dans le cadre du plan départemental de vaccination des 12-17 ans, la préfecture du Tarn-et-Garonne poursuit son effort dans les collèges et les lycées avec onze nouvelles opérations d’ici les vacances de la Toussaint.

L’effort de vaccination des 12-17 ans, engagé depuis cet été par la Préfecture du Tarn-et-Garonne, se poursuit dans le département. L’objectif est de multiplier les ”opérations d’aller vers”, en faveur des jeunes les plus éloignés des centres de vaccination, qui seront concernés par le pass sanitaire à compter du 30 septembre prochain.

Chantal Mauchet, Préfète du Tarn-et-Garonne, annonce que « onze nouvelles opérations de vaccination des collégiens et lycéens sont en cours de programmation, avec pour objectif de vacciner les élèves qui le souhaitent d’ici les vacances de la Toussaint ». Les parents dont les enfants sont volontaires pour se faire vacciner sont donc invités à faire remonter leur demande au chef d’établissement scolaire.

Plan départemental de vaccination

Ce plan départemental de vaccination a été établi avant la rentrée scolaire « pour permettre de vacciner tous les élèves volontaires au plus tôt », souligne la Préfecture. Sept premières opérations ont été mises en place entre le 18 et le 29 septembre dans les collèges et lycées : soit par le biais des équipes mobiles qui se déplacent dans les établissements les plus éloignés, soit par des créneaux réservés dans les centres de vaccination les plus proches.

Vendredi 24 septembre par exemple, 34 élèves du collège de Verdun-sur-Garonne ont bénéficié de ce dispositif mis en place entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie et le centre de Beaumont-de-Lomagne.

Autres centres de vaccination

En complément de ces opérations, la Préfecture du département rappelle que la vaccination est possible dans plusieurs établissements permanents :

dans les six centres du département via www.sante.fr (Castelsarrasin, Moissac, Caussade, Montauban, Negrepelisse, Valence)

sans rendez-vous les mercredis après-midi et les samedis toute la journée dans les centres de vaccination de grande capacité à Montauban et Castelsarrasin,

auprès des professionnels de santé de ville (avec un vaccin ARN messager).

Situation sanitaire dans le Tarn-et-Garonne

« Les dernières données épidémiologiques concernant le département du Tarn-et-Garonne sont encourageantes et montrent les résultats de la campagne de vaccination volontariste », se félicite la Préfecture. Le taux d’incidence est actuellement de 43 cas pour 100 000 habitants, en baisse depuis la mi-septembre (50 cas pour 100 000 habitants sur la semaine du 15 au 21). Le taux de positivité des tests est de 0,9 %. Selon le Département, la semaine dernière, 52 % des 12-17 ans étaient totalement vaccinés et 64 % d’entre eux ont reçu au moins une première injection.