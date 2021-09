Hérault : la voie cyclable qui relie Mèze à Marseillan est terminée

Dans le cadre du “Plan vélo” mis en place par le Département de l’Hérault, une voie cyclable vient d’être construite au nord de l’étang de Thau et permet de relier Mèze à Marseillan, en traversant le pré du Soupié.

Le Département de l’Hérault vient de finaliser la voie cyclable de 300 mètres de long, construite au nord de l’étang de Thau pour relier les communes de Mèze et de Marseillan. « Ce projet d’itinéraire cyclable était attendu des habitants et des cyclistes du secteur », se félicite le Département. Il traverse les espaces naturels du Baugé et du Soupié. Prochain objectif ? Réaliser une boucle complète autour de l’étendue d’eau.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du “Plan vélo” mis en place par le Département, qui a financé l’ensemble des travaux, à hauteur de 220 000 euros. Le territoire compte actuellement 700 kilomètres de voies cyclables (pistes, voies vertes, bandes cyclables, voies partagées, chaucidous…, ndlr). « Plus de 400 kilomètres viendront compléter cette offre d’ici 2024 », soutient l’Hérault.

Installation respectueuse de l’environnement

Le pré du Soupié est une zone particulièrement sensible classée “Natura 2000”. Pour respecter la faune et la flore qu’il abrite, le Département a fait le choix d’utiliser du bois dans la construction de l’installation. Cette décision a été prise en accord avec la mairie de Marseillan, Sète Agglopôle Méditerranée et le Syndicat Mixte du bassin de Thau.

« Les rebords sur chaque côté permettent d’éviter que les cyclistes sortent de la piste, en impactant le milieu », explique l’Hérault. L’ensemble de la structure a légèrement été surélevée pour permettre d’être praticable toute l’année, même en période de fortes pluies où les champs sont en eau.