Aude : la Ville de Narbonne aménage une voie verte pour relier l’Arena au Parc des Sports et de l’Amitié

La Ville de Narbonne, dans l’Aude, poursuit son projet d’installation de voies vertes avec l’aménagement d’une nouvelle piste reliant l’Arena au Parc des Sports et de l’Amitié. 580 000 euros ont été investis pour ce chantier qui se déroulera d’octobre à décembre 2021.

À Narbonne, dans l’Aude, la municipalité poursuit son ambition de multiplier les installations de voies vertes avec un nouvel aménagement reliant le parking de l’Arena au parvis du Parc des Sports et de l’Amitié. Celui-ci sera d’ailleurs réhabilité dans le même temps. Longue de 300 mètres, cette nouvelle voie « sera réservée aux modes de déplacements “actifs”, tels que les vélos, les trottinettes et les piétons », explique la Ville. Des alignements d’arbres et un réseau d’éclairage à Led l’agrémenteront. Le budget alloué à ce chantier est de 580 000 euros. Il se déroulera du mois d’octobre au mois de décembre 2021.

Construction de voies vertes

« Favoriser les mobilités douces est indispensable au développement de la Ville de demain. Cela fait partie de nos engagements afin d’améliorer la qualité de vie citadine », affirme Sophie Pons-Pelofy, ajointe au maire déléguée à l’espace public. Cette prochaine installation, qui longera l’avenue Jean-Antagnac, s’inscrit dans la continuité de celle réalisée en 2019 sur l’avenue Maître-Hubert-Mouly, reliant aujourd’hui le Théâtre et le Cinéma-scène national au giratoire de l’Amphore. La nouvelle voie verte constitue un embranchement qui rejoindra, à terme, la piste cyclable de l’avenue Paul-Tournal.

Le théâtre et cinéma, l’Hôtel de police municipale, le musée Narbo Via, le Parc des Sports et de l’Amitié, l’Arena et le Parc des expositions seront donc reliés par ce chemin. « L’objectif est d’améliorer l’accessibilité des équipements du secteur et la sécurité des usagers », termine la Municipalité.