Narbonne. Plusieurs mois de travaux et de perturbations du trafic sur une grande avenue

Dès lundi prochain, le 6 septembre, d’importants travaux de réaménagement vont perturber la circulation sur l’avenue André-Mècle (ex avenue de Gruissan) à Narbonne. Les perturbations devraient durer six mois.

Une voie verte et des places de stationnement vont bientôt border cet axe pénétrant dans Narbonne. Afin d’apaiser la circulation et de proposer un aménagement urbain et paysager apaisé, la mairie de Narbonne a engagé d’importants travaux sur l’avenue André-Mècle (ex-avenue de Gruissan). Ce chantier devrait durer un mois et engendrer d’importantes perturbations de circulation.

En effet, l’avenue sera mise en sens unique sur une partie du tronçon entre le rond point qui fait intersection avec le Boulevard de Creissel et celui de l’avenue Hubert-Mouly, au niveau du Parc des sports et de l’Amitié. Seuls les automobilistes roulant en direction de la sortie de la ville pourront emprunter cet itinéraire pendant la durée des travaux. Pour rejoindre de le cœur de ville, une déviation sera mise en place par le Boulevard de Creissel. Néanmoins, l’accès aux commerces sera maintenu.

Un chantier d’un coût de 1,2 millions d’euros

Ces travaux, d’un coût total de 1,2 millions d’euros, doivent également permettre de créer une déserte plus agréable du quartier résidentiel voisin et des différents équipements culturels situés à proximité (Narbo Via, Parc des Expositions, Narbonne Arena, etc. ). Les mesures de modification de la circulation sont prévues jusqu’au 25 février 2021.