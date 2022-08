[Visites insolites] La fontaine intermittente de Fontestorbes dans l’Ariège

L’Occitanie regorge de sites méconnus qui témoignent pourtant de la richesse patrimoniale locale. Le Journal Toulousain vous emmène, hors des sentiers battus, à la découverte d’endroits caractéristiques de la région, qui figurent rarement dans les guides touristiques. Aujourd’hui, rendez-vous dans l’Ariège pour découvrir la fontaine intermittente de Fontestorbes.

Cratère géant, lac rose, caverne de glace, forêt fluorescente… Le monde regorge de sites naturels tous plus mystérieux les uns que les autres. Mais nul besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour en observer. Il suffit effectivement de se rendre à Bélesta. Sur le territoire de cette commune de l’Ariège se trouve une curiosité de la nature : la fontaine intermittente de Fontestorbes.

Ce lieu insolite a attiré plus d’un curieux. En effet, la rivière de Fontestorbes, large de cinq mètres, sort d’une grotte, et coule par intermittence. En faisant preuve d’un peu de patience, vous pourrez être spectateur de ce phénomène naturel cet été.

Un phénomène visible seulement de juillet à octobre

Ainsi, pendant 20 minutes, la rivière jaillit en un véritable torrent puis, le débit se réduit petit à petit jusqu’à devenir, quarante minutes plus tard, un simple filet d’eau. L’accès à la grotte de Fontestorbes est alors rendu possible, de quoi profiter d’un moment de fraîcheur en ces temps de canicule. Mais prenez garde au retour du torrent. En effet, le cycle complet prend environ 60 à 90 minutes.

Ce phénomène de variations du débit, appelé “fontaine intermittente”, est uniquement visible en périodes de basses eaux, c’est-à-dire de juillet à octobre et parfois jusqu’en janvier lors de sécheresses. Le reste de l’année, l’eau de la rivière coule constamment. D’après une étude du professeur Alain Mangin, ancien directeur de recherche au CNRS, ce phénomène est lié « à un mécanisme de prise d’air ».

Comment expliquer ce phénomène de fontaine intermittente ?

Alain Mangin, dans un document du CNRS, explique ainsi : « La conduite avec prise d’air est le système qui reproduit le plus fidèlement les intermittences de Fontestorbes. Elle est constituée par un réservoir (a) alimenté par une arrivée d’eau (q) et vidangé par une conduite principale (A) sur laquelle débouche en point haut (C) une deuxième conduite (B) dite “de prise d’air” celle-ci est en relation avec le réservoir et ses deux extrémités sont sensiblement au même niveau.

Tant que le débit d’alimentation (q) est supérieur au débit de vidange (Q), le niveau dans le réservoir (a) reste au-dessus (b) dupoint de départ de la conduite (B) et la conduite (A) coule par conséquent normalement et à plein régime. Si le débit d’alimentation (q) diminue et devient inférieur au débit de vidange (Q), le niveau de l’eau baisse dans le réservoir et finit par libérer le point de départ de la conduite (B) qui aspire immédiatement de l’air ; celui-ci produit une forte perte de charge à la jonction (C) des deux conduites.

Il y a alors un écoulement diphasique, c’est-à-dire un mélange d’eau et d’air, d’où diminution radicale du débit de vidange (Q) qui ne cesse cependant pas complètement, ce qui constituerait l’écoulement résiduel que l’on constate à la résurgence et qui a fait classer Fontestorbes dans les fontaines intermittentes. Puisque le débit de vidange est devenu inférieur au débit d’alimentation, le niveau de l’eau remonte dans le réservoir et finit par obturer le départ de la conduite (B) l’air cesse d’être aspiré, la perte de charge disparaît ; donc la conduite (A) se remet à couler à plein, le débit de vidange redevient supérieur au débit d’alimentation, et le niveau de l’eau recommence à baisser dans le réservoir ».

La légende de la fontaine intermittente de Fontestorbes

Les fontaines intermittentes sont très rares. En effet, il en existe moins d’une trentaine dans le monde. Ces curiosités naturelles sont source de bien des légendes. D’après l’une d’elles, la grotte de Fontestorbes, avant d’être obstruée, donnait accès à la demeure de fées. Angèle, récemment mariée, habitait près de celle-ci. Lorsqu’elle tomba enceinte, une des fées l’invita à venir accoucher dans la grotte.

Pour remercier Angèle d’avoir accepté, l’être légendaire lui offrit une baguette qui exauçait tous les vœux. La jeune femme en fit bon usage toute sa vie. Mais à sa mort, ses enfants se disputèrent pour avoir chacun un morceau. Brisée, la baguette perdit ses pouvoirs. Peut-être parviendrez-vous à en retrouver un morceau ?

Infos pratiques : avenue Fontestorbes à Bélesta, accès libre et gratuit toute l’année.