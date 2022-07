[Visites insolites] L’église baroque de Lachapelle dans le Tarn-et-Garonne

L’Occitanie regorge de sites méconnus qui témoignent pourtant de la richesse patrimoniale locale. Le Journal Toulousain vous emmène, hors des sentiers battus, à la découverte d’endroits caractéristiques de la région, qui figurent rarement dans les guides touristiques. Aujourd’hui, rendez-vous dans le Tarn-et-Garonne pour découvrir l’église Saint-Pierre de Lachapelle.

Tribunes, décors peints et dorures… En entrant dans l’église Saint-Pierre de Lachapelle, il y a de quoi être décontenancé. Son décor ressemble effectivement à s’y méprendre à celui d’un théâtre. Nichée au cœur de la Lomagne dans le Tarn-et-Garonne, cette église a été bâtie au XIIe siècle.

D’abord chapelle des Templiers, elle est ensuite devenue chapelle castrale (édifice religieux attenant à un château) puis église paroissiale. Si cet édifice est remarquable, c’est grâce à son architecture. Son extérieur est en effet de style gothique, alors que son intérieur est de style baroque. Pour la petite histoire, les frères Jean-Baptiste et Jean Goulard, respectivement curé et vicaire du village, ont demandé à un ébéniste de Lectoure de créer ce décor en 1762.

Cet édifice du Tarn-et-Garonne est unique en France

Cette requête émanerait de Jean-Baptiste. Il avait effectivement réalisé un séminaire à Rome avant d’être curé à Lachapelle. Séduit par l’intérieur des églises de la capitale italienne, il aurait ainsi voulu reproduire ce qu’il avait vu dans son village du Tarn-et-Garonne.

Avec ses courbures, le décor intérieur est de style rocaille ou rococo. Il est entièrement réalisé en bois mouluré peint et doré. Faux marbres et papier peint en trompe-l’œil se dévoilent ainsi aux visiteurs, notamment sur le plafond de l’église. Impossible également de manquer les tribunes convexes et concaves au fond du monument. Réparties sur deux étages, elles ont été pensées pour accueillir les paroissiens.

L’église de Lachapelle classée Monument historique

Le décor de l’église Saint-Pierre de Lachapelle a bénéficié de plusieurs restaurations depuis sa création. La dernière date de 1991. Elle a permis de restituer intégralement le décor du plafond originel datant du XVIIIe siècle.

Aujourd’hui, les membres de l’association des amis de l’église de Lachapelle prennent soin du lieu. Ils participent à la préservation et la promotion de cet édifice emblématique de la petite commune de 118 habitants. Celui-ci est d’ailleurs classé au titre des Monuments historiques depuis le 7 avril 1975. Il est possible de l’admirer tous les jours durant l’été. L’association des amis de l’église de Lachapelle propose même des visites guidées au sein du lieu.

Infos pratiques : Ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 jusqu’au 31 août