Une visite pour pousser les portes des plus beaux hôtels particuliers de Toulouse

Ce samedi 28 août, une visite organisée par l’agence Paysdoc.com propose de dévoiler les secrets gardés derrière les portes des plus beaux hôtels particuliers de Toulouse.

Qui n’a jamais eu la curiosité de pousser les imposantes portes d’un de ses majestueux bâtiments que compte la Ville rose, au détour d’une ruelle du centre-ville ? Et bien, ce samedi 28 août, c’est permis grâce à la visite de l’agence Paysdoc.com qui invite à percer les mystères des plus beaux joyaux de Toulouse : ses hôtels particuliers.

L’héritage de l’âge d’or du pastel

Erigés pendant la Renaissance par de riches familles bourgeoises ayant fait fortune dans le commerce du Pastel, ils sont au nombre de 74 dans le cœur du vieux centre historique. La visite propose d’en découvrir quelques uns des plus emblématiques. Les plus célèbres bien sûr comme ceux d’Assézat et Bernuy. Mais aussi des hôtels particuliers plus confidentiels et pourtant tout autant plein de mystères : Astorg, Seguy, Pierre…

Plongée dans l’histoire

L’occasion d’admirer l’architecture unique de ces élégantes bâtisses. Et en particulier leurs tours qui étaient destinées à démontrer la puissance des personnages qui y vivaient. Mais aussi de se plonger dans cet âge d’or du pastel à travers histoires et anecdotes croustillantes sur les habitants des hôtels particuliers de Toulouse.

Samedi 28 août de 15h à 17h, inscription sur https://paysdoc.com/boutique/