Bigflo et Oli. À l’approche du quatrième album

Le duo formé par les frères Toulousains Bigflo et Oli apparaît dans une vidéo de l’influenceur Maff Derulo avec en légende l’annonce du quatrième album.

Ils ne sont pas encore de retour. En revanche, les rappeurs Bigflo et Oli ont fait une apparition dans une vidéo de Maff Derulo publiée sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Ce dernier partage chaque jour une vidéo dans laquelle il fait une danse des épaules et sur laquelle est écrit une phrase qui prête à réfléchir.

Dans celle publiée samedi 29 janvier, l’influenceur, Fabrice Beguhe de son vrai nom, s’est offert en guest le duo formé par Bigflo et Oli. Dans la vidéo, les chanteurs entrent dans le jeu de Maff Derulo en imitant sa danse. En guise de légende sur Instagram, l’influenceur écrit : “Bigflo et Oli, bientôt l’album”.

Bigflo et Oli, une pause avant un quatrième album

Cette apparition revêt un caractère insolite étant donné la discrétion des artistes depuis la fin de l’année 2020. Le 28 octobre de cette année, ils ont annoncé qu’ils feraient une pause : “On a décidé de faire une pause médiatique/réseaux sociaux pour partir préparer le prochain album et prendre du temps pour nous ! On veut vous faire un quatrième album qui déchire ! C’est pour ça qu’on s’en va… Pour mieux revenir ! Merci pour tout et à bientôt”.

La pause de Bigflo et Oli a cependant connu une entorse. Les deux frères ont fait parler d’eux en octobre 2021 en devenant un sponsor du TFC. Le club a annoncé que le logo de la marque Visionnaire, créée par les rappeurs toulousains, sera désormais présent sur les maillots des équipes jeunes et féminines du centre de formation. Une façon pour les plus célèbres représentants de la scène musicale toulousaine de concrétiser leur passion maintes fois évoquées pour les Violets.