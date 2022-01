Festival de Luchon. Christian Cappe ou les 7 vies d’un passionné du 7e art

Fondateur du Festival de TV de Luchon, du Cristal Festival et de l’Union Francophone, entre autres, Christian Cappe est à l’origine de nombreux projets liés au cinéma. Cette année, ce passionné aux multiples vies revient à la tête du Festival de Luchon, un événement qu’il a créé en 1999 et qui, aujourd’hui, étend sa notoriété au-delà des frontières.

« C’est grâce à un esprit créatif et un peu fou, que l’on peut monter des opérations assez fantastiques », lance Christian Cappe, fondateur du festival TV de Luchon. En effet, la créativité et la passion du cinéma ont poussé celui qui est également président et fondateur de l’Union Francophone, une structure d’échanges et de développement économique entre pays francophones, à entreprendre de nombreux projets.

Aujourd’hui, après des années d’absence, l’infatigable Christian Cappe reprend la direction du festival TV de Luchon, un événement qu’il a lui-même créé à la fin des années 90. Chaque année, des dizaines de productions télévisuelles sont récompensées lors de ce rendez-vous désormais incontournable.

Une enfance rythmée par sa passion pour l’art

Cet intérêt pour l’art, Christian Cappe le cultive depuis son adolescence. « Quand j’étais ado, je faisais du théâtre toutes les semaines, j’étais inscrit au conservatoire de chant et je faisais du piano tous les jours. J’ai toujours été attiré par les comédies musicales, et les musique de films », rapporte-t-il.

Né à Nantes, Christian Cappe migre vers la capitale pour y suivre, malgré son goût pour la création artistique, des études de gestion. Après avoir travaillé pour le groupe Bouygues aux côtés de Patrick Le Lay, la carrière de Christian Cappe prend « un virage important » qui lui permet de se replonger dans le monde de la culture. En effet, ce dernier devient consultant pour le compte de divers ministères et collectivités territoriales qu’il accompagne dans la création de manifestations culturelles.

Une expérience enrichissante qui lui permet, à la fin des années 90, de créer sa propre agence de soutien aux collectivités territoriales afin de les aider à promouvoir leurs lieux de tournage.

Luchon, les pyrénées et le festival : des histoires d’amour

Peu de temps après, Christian Cappe engage une collaboration avec la ville de Luchon qui, à l’époque, souhaite créer un événement permettant de rendre son territoire plus attractif. Une mission qui séduit immédiatement ce Nantais d’origine. Et pour cause, celui-ci entretient une relation particulière avec les Pyrénées qu’il découvre, dans son enfance, lors de colonies de vacances dans la vallée d’Aure. « C’est de là que vient mon amour pour les Pyrénées. J’ai pu découvrir tout un tas d’endroits extraordinaires : le lac d’Oô, le lac d’Aubert, le massif du Néouvielle », se remémore-t-il avec émotion.

En 1999, Christian Cappe lance donc, en collaboration avec la ville, un premier événement consacré à l’amour évidemment et, plus particulièrement, aux films à l’eau de rose. Avant que, progressivement, le festival ne s’ouvre à d’autres formats : fictions, documentaires, web-séries…

Vie de rencontres et rencontres d’une vie

À peine deux ans plus tard, une nouvelle idée germe dans l’esprit fécond de Christian Cappe. En 2001, celui-ci fait le pari de créer un événement consacré aux films publicitaires : le Cristal Festival. Après une première édition en France, ce nouvel événement prend de l’ampleur et s’étend aux quatre coins du monde.

Année après année, ce festival du film publicitaire met à l’honneur des personnalités marquantes comme Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, ou encore Felix Baumgartner, premier parachutiste à avoir dépassé le mur du son en chute libre. « Ce sont des histoires folles. Il faut contacter ces gens incroyables et réussir à les convaincre de venir. Tout cela en très peu de temps », explique Christian Cappe.

Parmi ces innombrables rencontres, celle avec Mikhaïl Gorbatchev, président de l’ex-URSS à la fin des années 80, restera à jamais gravée dans sa mémoire. « J’ai déjeuné avec lui plusieurs jours de suite. Je l’écoutais me raconter des anecdotes incroyables sur ses relations avec de grands chefs d’État comme Jacques Chirac, François Mitterrand ou encore Ronald Reagan. Ce sont des moments incroyables qui n’arrivent qu’une fois dans une vie », rapporte-t-il.

Pour Christian Cappe, aucun doute, la détermination est la clé de la réussite. « Il faut être passionné par ce que l’on fait au point, même, d’en avoir une certaine obsession. Il faut être persévérant, et ne jamais se décourager ».

Charlotte Benatti