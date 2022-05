Blagnac : Le festival Luluberlu revient ce mercredi, après deux ans d’absence

Le grand festival dédié aux enfants, Luluberlu, s’ouvre ce mercredi 18 mai à Blagnac. Village, animations, atelier cirque et autres défilés sont au programme.

Photo d’illustration. ancienne édition du festival Luluberlu à Blagnac ©Matthias Plantard

Il est considéré comme le plus important festival jeune public de la région. Luluberlu compte bien rattraper le temps perdu, après deux années d’absence dues au Covid-19. Pour cette nouvelle édition, qui démarre ce mercredi 18 mai à Blagnac, l’événement mise gros avec encore plus d’animations que les années précédentes. Un grand concert en extérieur sera organisé dans le parc du Ritouret, avec comme stars du moment les Wackids, les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. Une belle manière de faire découvrir les grands classiques du Rock aux plus jeunes, et d’ambiancer les parents.

Si des nouveautés sont attendues, d’autres éléments ne bougent pas, comme le fameux village des enfants. Dés vendredi, à partir de 18h30, les enfants et leurs parents sont attendus pour inaugurer ce village, avec des danses de la compagnie Pernette. Baptisé “La Grande évasion”, un grand défilé est prévu en fin de soirée, avec des sculptures de la compagnie Plasticiens Volants et des ballons qui rappelleront le thème de l’océan.

Un décor sur le thème de l’eau

C’est en effet la thématique de l’eau qui a été retenu cette année, dans un univers de féérie marine qui donnera l’impression d’être totalement immergé au fond de l’océan. Un magnifique décor élaboré par Annouck Lepla, une artiste plasticienne qui a choisi de réglé la scénographie sur l’univers marin, en faisant participer des écoles, des centres de loisirs, des crèches, des collèges, l’espace sénior, la MJC des Arts, le service jeunesse et même le public.

Le festival Luluberlu s’ouvre à tous les âges. Pendant que les enfants de 5 ans s’amuseront à l’atelier de cirque qui accueille les bambins tout le week-end, les bébés de 6 mois pourront s’émerveiller devant la farandole de couleurs du spectacle Popi le Poisson qui sera donné samedi et dimanche à la Médiathèque. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site du festival.

Gabrielle Barents