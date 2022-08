Voici quatre idées d’activités pour ce week-end à Toulouse

Comme chaque semaine, le Journal Toulousain vous propose plusieurs activités à faire durant le week-end à Toulouse. Vous pourrez notamment parfaire votre pratique du rugby, voir un film sous les étoiles, participer à des activités sportives en famille ou encore découvrir la diversité des cultures africaines.

Un village du rugby au Stadium de Toulouse

Les fans du ballon ovale ont rendez-vous sur le parvis du Stadium ce week-end. Dans le cadre de la tournée événementielle France 2023 Rugby Tour, un Village Rugby s’installe en effet à Toulouse ces vendredi 26 et samedi 27 août. Toutes les villes hôtes de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, au nombre de neuf, vont accueillir une de ces manifestations gratuites. C’est désormais au tour de la Ville rose. L’occasion parfaite pour les adultes et les enfants de s’initier à ce sport ou de parfaire leur pratique. De nombreuses animations seront effectivement proposées par les partenaires de la compétition.

Dans le détail, vous pourrez participer à des tournois de touch rugby, découvrir le premier vestiaire des fans en réalité augmentée ou encore mesurer votre puissance avec des jougs. Cette pièce de bois permet normalement d’atteler des animaux de trait en exploitant au mieux leur force de traction. Vous allez aussi pouvoir améliorer votre précision et vos réflexes grâce à un mur interactif. De quoi passer un bon moment entre amateurs de rugby.

Infos pratiques : Village Rugby Toulouse sur le parvis du Stadium au 11 allée Gabriel Biénès à Toulouse, vendredi 26 de 10h30 à 18h et samedi 27 août de 10h30 à 19h, entrée libre et gratuite.

Du cinéma en plein air à Blagnac ce week-end

La rentrée approche à grands pas. Pourquoi ne pas profiter d’une des dernières soirées de grandes vacances pour aller voir un film sous les étoiles en famille ? Les comités locaux d’initiatives citoyennes à Blagnac organisent effectivement une séance de cinéma en plein air et gratuite ce vendredi 26 août dans le parc du Grand Noble. À la nuit tombée, “Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” sera projeté. Petits et grands pourront ainsi découvrir ou redécouvrir cette comédie culte réalisée par Alain Chabat.

Pour rappel, ce film raconte le pari fou lancé par Cléopâtre : celui de construire un palais pour Jules César en trois mois. De quoi lui prouver la grandeur de la civilisation égyptienne. La reine fait alors appel à Numérobis. Inquiet face au délai, l’architecte décide d’aller voir Panoramix, détenteur du secret de la potion magique, pour lui demander son aide. En effet, s’il ne réussit pas à finir le palais à temps, il sera jeté aux crocodiles. Le druide, Astérix et Obélix, vont ainsi accompagner Numérobis à Alexandrie et l’épauler dans sa tâche.

Infos pratiques : Cinéma en plein air au parc du Grand Noble à Blagnac, vendredi 26 août à 21h, gratuit et ouvert à tous.

Le plein d’activités sportives à Cap Loisirs

Si ce week-end vous avez envie de vous amuser tout en vous dépensant, alors direction L’Union où se trouve Cap Loisirs. Ce lieu propose de nombreuses activités sportives. En tout, il dispose de six terrains de badminton, deux de padel, mais aussi d’un terrain de laser squad en extérieur. Lors de cette activité qui mélange paintball et laser game en salle, vous serez équipés d’une arme à visée infra-rouge et devrez surprendre l’équipe adverse en vous cachant derrière un tank ou des caisses militaires… Adrénaline garantie !

Cap Loisirs comporte également un terrain couvert de foot 5×5, un parcours de mini-golf de 18 trous et un terrain d’Archery Tag. Cette activité sportive est similaire au paintball, sauf que les joueurs sont équipés d’arc et de flèches et doivent viser des cibles. Attention, il faut réserver à l’avance l’activité de votre choix en ligne pour pouvoir en profiter. Après l’effort, le réconfort. Une fois votre activité terminée, vous pourrez aller vous désaltérer et vous restaurer au bar et à l’espace snacking de Cap Loisirs.

Infos pratiques : Cap Loisirs, avenue de Saint Caprais à L’Union, ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h30, réservation et tarifs en ligne.

Les arts africains à l’honneur à Toulouse

Un véritable voyage culturel vous attend. Le “Village des Arts Africains” prend place sur les allées Jules Guesde à Toulouse du mercredi 24 au dimanche 28 août. Durant ces cinq jours de festival gratuit, les organisateurs promettent une programmation riche et diversifiée pour tous. Ce week-end, vous pourrez notamment profiter d’un marché d’arts et artisanat, d’une exposition photo et peintures, mais également d’un café littéraire lors du “Village des Arts Africains”.

Vous allez aussi pouvoir vibrer aux sons d’Afrique avec des DJ mix tous les soirs et plusieurs concerts. Les groupes SÉFAR et Bab El West, et le chanteur et guitariste sénégalais Malick Diaw seront notamment sur la scène du festival ce week-end. Il y aura également des conférences musicales sur les instruments traditionnels africains. Les gourmands peuvent par ailleurs se rassurer. Quatre traiteurs seront présents pour régaler vos papilles. Ils proposeront des spécialités africaines et afro-orientales.

Infos pratiques : “Village des Arts Africains”, allées Jules Guesde à Toulouse, du vendredi au dimanche à partir de 9h30, gratuit.