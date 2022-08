Rentrée scolaire : 5 idées pour réduire la facture des fournitures à Toulouse

La rentrée scolaire approche pour les élèves de Toulouse, l’heure est à l’achat des fournitures. Mais avec l’inflation actuelle, leur coût est bien plus important que les années précédentes. Il faut ainsi compter une hausse de 4,25 % en moyenne sur la facture pour un élève de sixième en 2022 par rapport à l’année dernière. Alors, voici une sélection de cinq idées pour tenter de réduire la facture.

Selon la dernière enquête de l’association Familles de France, le coût moyen des fournitures scolaires pour un élève de sixième augmente cette année de 4,25 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 208,12 euros. Une somme qui pèse lourd dans le budget des familles actuellement en pleine préparation de la rentrée qui approche pour leurs enfants à Toulouse. Alors, le Journal Toulousain vous propose aujourd’hui une sélection de cinq idées de bons plans pour tenter de réduire la facture lors du passage en caisse.

Réutiliser les fournitures scolaires de l’an passé

Le premier réflexe a avoir, avant de partir faire les courses de rentrée, est de faire le tri dans les fournitures scolaires dont vous disposez déjà. Il arrive fréquemment que des classeurs, trousses, cartables, porte-vues, règles, équerres, rapporteurs, compas, ciseaux, ou même crayons, feutres et stylos soient encore utilisables pour cette nouvelle année scolaire. Vérifiez également votre stock de pochettes plastiques, feuilles et copies doubles oubliées au fond du placard.

Il est évidemment nécessaire de racheter de nouveaux agendas et de nouveaux cahiers pour la rentrée, qui sont plus à jour ou déjà entamés. Mais vous pouvez utiliser les quelques feuilles restantes de ces documents en guise de brouillons. Des astuces qui permettent de faire des économies, mais également un geste pour la planète.

Privilégier les hypermarchés aux supermarchés et magasins spécialisés

Toujours selon l’enquête de l’association Familles de France, le panier moyen des fournitures scolaires pour la rentrée d’un élève de sixième est moins important cette année dans les hypermarchés que dans les supermarchés, les sites de e-commerce et les magasins spécialisés. Dans le détail, la somme totale dépensée (en moyenne) par les familles pour des courses de rentrée dans un hypermarché en faveur d’un enfant qui rentre au collège est de 197 euros. Celle-ci s’élève à 202 euros dans un supermarché, à 206 euros pour les mêmes fournitures sur un site de e-commerce et 226 euros pour des courses dans un magasin spécialisé. En clair, vous pouvez faire jusqu’à 30 euros d’économies si vous privilégiez des achats dans un hypermarché par rapport à un magasin spécialisé.

Profiter des offres de reprise à Toulouse avant la rentrée

Certains magasins de Toulouse proposent des offres de reprise de fournitures scolaires à l’approche de la rentrée. Vous pouvez ainsi gagner dix euros en bons d’achat dans le magasin concerné si vous rapportez un cartable en bon état par exemple. C’est notamment le cas dans les enseignes Leclerc de Blagnac ou Saint-Orens jusqu’au 3 septembre. D’autres grands magasins, comme Cora, Auchan, Hyper U, Super U, Géant Casino, ont participé à la démarche pendant l’été mais leur offre est désormais expirée.

Jusqu’au 3 septembre également, les magasins Bureau Vallée de l’Union, Aucamville et Colomiers, vous donnent jusqu’à 8 euros si vous apportez un sac d’école pas trop abîmé. Un moyen efficace pour faire diminuer la note du nouveau cartable que vous demande votre enfant, ou bien, pour faire des économies sur les autres fournitures scolaires à acheter pour la rentrée. Pour information, les sacs récupérés sont ensuite distribués aux associations locales qui se chargeront de les donner aux personnes dans le besoin.

Acheter des fournitures scolaires en seconde main

Si vous préférez éviter les grandes enseignes et faire un bon geste pour la planète, vous pouvez vous tourner vers l’achat de fournitures scolaires de seconde main. Plusieurs plateformes en ligne permettent d’obtenir à petit prix du matériel d’occasion en très bon état, voire neuf. Sur leboncoin par exemple, un lot de feuilles doubles, intercalaires, cahiers, stylos, encres, effaceurs, crayons, gommes, agrafeuse, surligneurs, et autres, est actuellement proposé par un particulier au prix de 20 euros dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse. Il en est de même pour un lot de classeurs, feuilles et intercalaires à seulement 10 euros aux Pradettes.

Sur Vinted, retrouvez aussi un large choix de matériel en seconde main, allant des rangements de bureau aux outils pour les mathématiques, en passant par des stylos encore dans leurs emballages, des trousses sur lesquelles sont imprimés les personnages préférés de vos enfants, des classeurs, et surtout des calculatrices, à 20 euros par exemple au lieu d’une soixantaine en grande surface. Vous pouvez également effectuer des recherches sur d’autres sites d’achat et de revente de produits, comme Rakuten ou encore Getboox, une plateforme spécialisée dans les livres d’occasion.

À Toulouse aussi, Emmaüs vient en aide aux étudiants en leur proposant une réduction de 30 % sur le matériel de première nécessité pour leur installation tel que les meubles, les livres, l’électroménager ou encore la vaisselle d’occasion. Cette opération durera jusqu’au 16 octobre prochain sur les trois sites communautaires de l’association, à savoir Escalquens, Sesquières et Labarthe-sur-Lèze.

Récupérer des dons à Toulouse

D’autres plateformes en ligne sont dédiées aux dons. Comme Geev par exemple, où les habitants de Toulouse postent régulièrement des annonces pour proposer gratuitement des objets, mais aussi des fournitures scolaires tels qu’une ardoise, un cartable à roulettes et des couvre-livres actuellement. Vous pouvez également consulter le site Donnons.org, sur lequel les particuliers proposent un plus large choix de matériel dans toute la Haute-Garonne, à commencer par des classeurs, des chemises cartonnées, des trousses, des sacs ou encore des agendas.