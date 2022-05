Le Festival de Toulouse, un nouveau rendez-vous musical sur les bords de Garonne

Le Festival de Toulouse, annoncé officiellement ce mardi 10 mai, s’installe sur les bords de Garonne en juillet prochain. Un été musical dans la Ville rose, où vont se succéder sur scène de nombreux artistes d’horizons différents. Une programmation éclectique où vont se mêler plusieurs genres musicaux : du classique au jazz, en passant par l’électro.

Du 8 au 24 juillet 2022, le Festival de Toulouse va offrir aux Toulousains une programmation variée. © Festival de Toulouse

La Ville rose accueillera cet été un nouvel événement culturel : la première édition du Festival de Toulouse se tiendra du vendredi 8 au dimanche 24 juillet 2022, comme l’a annoncé la Mairie ce mardi 10 mai. Au programme : « 17 jours de fête, avec des rencontres inattendues entre des artistes d’horizons différents », révèle Nicole Yardéni, adjointe au maire de Toulouse en charge des musiques.

Le Festival de Toulouse se présente comme le descendant de Toulouse d’été, événement qui a disparu à la suite de la crise sanitaire. Les organisateurs souhaitent donc faire de ce nouveau rendez-vous l’une des références culturelles de la ville : « Contrairement à d’autres municipalités, nous n’avons pas à Toulouse un seul mais plusieurs festivals spécialisés. C’est une chance mais également une difficulté pour assurer une bonne visibilité à chacun d’eux » constate Francis Grass, adjoint au maire de Toulouse à la culture. Le Festival de Toulouse permettrait toutefois d’attirer de nombreux touristes supplémentaires dans la Ville rose durant la période estivale.

« L’aboutissement de nombreux mois de réflexion et de travail »

À l’origine de ce projet, deux musiciens français renommés : Julien Martineau, soliste de mandoline et professeur au Conservatoire de Toulouse, et Yvan Cassar, pianiste et compositeur ayant collaboré avec des grands noms de la chanson française comme Claude Nougaro, Mylène Farmer et Johnny Hallyday. « Je suis très heureux de présenter ce projet, qui reste l’aboutissement de nombreux mois de réflexion et de travail », se félicite Julien Martineau.

De nombreux artistes vont se relayer sur les bords de la Garonne, du côté de la Prairie des Filtres et du Jardin Raymond VI, ainsi que dans l’enceinte de la Cinémathèque, pour offrir aux spectateurs une palette musicale éclectique. Ainsi, des personnalités à l’aura nationale comme Lambert Wilson, André Manoukian, Dorothée Gilbert ou encore Jean-François Zygel, mais également des talents locaux comme la chanteuse flamenca Paloma Pradal investiront les différents sites du festival.

Une programmation variée

Le point d’orgue de ce festival se déroulera dans la Prairie des Filtres, le samedi 16 juillet, à partir de 20h. Au programme, trois concerts aux styles bien différents pour plus de 4 heures de musique. En ouverture, le pianiste Thomas Valverde présentera au public un seul en scène aux sonorités électroniques. Ensuite, un grand récital de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, regroupant de la musique classique et de la variété française, surprendra les spectateurs. Ils assisteront ainsi à un concert inédit de Julien Clerc, accompagné de nombreux solistes de renom, dont Yvan Cassar et des musiciens de l’ONCT. La soirée se terminera par un concert de Kavinsky, véritable star de la musique électronique à l’international. « C’est une soirée ambitieuse, un mélange des genres, à l’image de tout ce que j’aime » se réjouit Yvan Cassar.

Si le cœur du projet se concentre sur la musique en plein air, le soir, « sous les étoiles », les familles pourront également se réunir, les dimanches 10, 17 et 24 juillet à 11h, au Jardin Raymond VI, pour écouter des contes musicaux pour petits et grands. De nombreux artistes musicaux joueront tandis que trois personnalités (Julie Depardieu, Alex Vizorek et Thibault De Montalembert) narreront des histoires destinées à l’origine à un jeune public, mais qui ne manqueront pas de plaire à toute la famille.

Le Festival de Toulouse, prévu pour durer

Malgré cette programmation prometteuse, le festival s’est heurté à certains problèmes d’organisation, causés principalement par la crise sanitaire : « Depuis 2019, les coûts techniques ont augmenté de 20 à 30 %. Les concerts sont de plus en plus chers à produire. D’autant que nos prestataires techniques font venir le matériel d’Australie… » constate Julien Martineau. Avec un budget global qui avoisine le million d’euros, il faudra que le festival attire du monde pour être rentable. Les organisateurs espèrent ainsi remplir une jauge fixée à 20 000 personnes par jour, avec des prix d’entrée fixés entre 18 et 39 euros par concert en plein tarif. Prix qui restent, selon Julien Martineau, « environ 30 % moins chers que les autres festivals équivalents ».

Cet événement, s’il rencontre le succès escompté, est voué à se pérenniser. Yvan Cassar semble d’ores et déjà se projeter vers les années à venir : « Beaucoup d’artistes voulaient venir, mais il n’y avait pas de place pour tout le monde. L’agenda est d’ores et déjà rempli pour trois ou quatre ans ». L’objectif des organisateurs est ainsi de faire du Festival de Toulouse un rendez-vous incontournable de l’été dans la Ville rose.

Infos pratiques : du 8 au 24 juillet 2022, au Jardin Raymond VI, à la Cinémathèque et à la Prairie des Filtres à Toulouse. Billets de 18 à 39 euros en plein tarif, tarifs réduits sous présentation d’un justificatif et dans la limite des places disponibles. Programmation et billetterie en ligne.

Elioth Salmon