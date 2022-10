Blagnac Culture Geek : le rendez-vous des amateurs de K-pop, mangas, jeux vidéos…

Le festival Blagnac Culture Geek revient samedi 29 et dimanche 30 octobre pour une deuxième édition. L’événement vise les amateurs de jeux vidéos, mangas, K-pop et films fantastiques. Ils pourront participer à des concours de cosplay, essayer le choixpeau, manipuler des sabres laser ou encore rencontrer le créateur des “Lapins crétins”.

Top départ de la deuxième édition du festival Blagnac Culture Geek. L’événement, organisé samedi 29 et dimanche 30 octobre, est le rendez-vous idéal des geeks, amateurs d’univers fantastiques et spécialistes du déguisement. Une cinquantaine d’exposants seront présents dans la salle des fêtes des Ramiers, en bord de Garonne. Parmi eux, le club de combat de sabres laser Yojerai, l’association culturelle Pyrénées mangas, l’entreprise de location de casques de réalité virtuelle VR Arcade, le collectif Occitanie Cosplay ou encore la plateforme de vente en ligne Mister Geek Shop.

Ateliers et animations autour de la culture geek à Blagnac

L’événement accueille un invité de marque : Romain Pujol, dessinateur originaire d’Albi qui est à l’origine de l’adaptation de la série “Les lapins crétins” en bande dessinée, dont il a créé les neuf premiers tomes. Il sera présent sous le chapiteau pendant le week-end pour animer des ateliers et procéder à des séances de dédicaces.

Les visiteurs pourront également assister à un tas animations tout au long de l’événement, comme : une démonstration de sabre laser, un tournoi de street fighter, des parties de “Just Dance”, un jeu intitulé “Le mystère du billet d’or perdu”, une chasse aux lumius, une compétition de jeux vidéos, des ateliers pour se perfectionner en informatique, des challenges sur des bornes d’arcade… Le gamer et youtubeur toulousain Lord Paddle, spécialisé dans les jeux vidéos rétro, sera aussi présent au Blagnac Culture Geek pour échanger avec le public.

Concours de cosplay durant tout le week-end

Un concours de cosplay est organisé pendant le Blagnac Culture Geek par l’association Toulouse le Coffre Aux Rêves. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le cosplay est une pratique qui consiste à jouer le rôle d’un personnage de fiction en enfilant un costume ou des vêtements identiques aux siens. Sans oublier une coiffure et du maquillage pour lui ressembler le plus possible. Les personnages les plus couramment incarnés par les cosplayeurs sont les héroïnes de mangas, de bande dessinées et de films d’animation japonais, et de comics.

Le samedi, les cosplayeurs disputeront un concours en solo. Et dimanche, la compétition se fera par groupes.

Infos pratiques : Blagnac Culture Geek, Salle polyvalente des Ramiers, rue des Sports, Blagnac. Les samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10h à 18h. Gratuit. Programme complet du festival.