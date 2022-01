La 20e édition du festival du livre de jeunesse Occitanie se termine

Bien que perturbée par la Covid-19, la 20e édition du festival du livre de jeunesse Occitanie se tient depuis le 22 janvier à Saint-Orens et dans la métropole de Toulouse. Elle se termine ce week-end.

Crée par quelques passionnés de littérature, le festival du livre de jeunesse Occitanie en est déjà à sa vingtième édition à Saint-Orens et dans la métropole de Toulouse. Débutée le 22 janvier dernier, il touche à sa fin ce week-end.

Chaque année, l’événement reçoit une trentaine d’auteurs et d’illustrateurs, ce qui lui permet de mettre l’accent sur les rencontres entre les lecteurs et les auteurs. Dimanche 30 janvier, le public a par exemple rendez-vous avec Elena Del Vento, graphiste et auteure. Cela permet au festival d’être un lieu privilégié de découverte et d’échange autour de la littérature jeunesse.

L’association organisatrice mène plusieurs initiatives lors du festival durant le mois de janvier : des rencontres scolaires, une journée professionnelle, deux journées de fête du livre et des actions hors-les-murs (expositions, rencontre d’auteurs, lectures et spectacles).

“Plus que jamais, nous tient l’envie de s’évader et de tourner nos regards vers l’horizon… La littérature jeunesse invite les jeunes lecteurs à s’immerger dans des mondes différents et en explorer la poésie”, écrivent les organisateurs selon lesquels cette vingtième édition aspire à plonger dans la profondeur des songes et du merveilleux.

Informations pratiques : Festival du livre de jeunesse Occitanie ; Dimanche 30 janvier à 10h15 et 11h15: « L’orage », performance musicale avec Elena Del Vento à la médiathèque de Saint-Orens de Gameville ; le reste du programme sur le site de l’événement.