Toulouse. Participez aux premiers Jeux Grolympiques de l’histoire organisés par le festival Fifigrot !

Baby-foot humain, 110 mètres geste barrière, lancer de petits poids…Autant d’épreuves absurdes qui composeront les premiers Jeux Grolympiques de l’histoire organisées à Toulouse pour les 10 ans du festival Fifigrot.

Avis aux athlètes de canapé les plus affutés ! Pour les 10 ans du Fifigrot, le festival du film grolandais, l’événement le plus déjanté de la rentrée à Toulouse a décidé de voir les choses en grand et d’organiser tout simplement les championnats les plus spectaculaires et incongrus de l’Histoire de l’humanité.

Les premiers Jeux Grolympiques de l’histoire

Ces premiers Jeux Grolympiques se dérouleront du 22 au 25 septembre au Gro Village du festival, installé port Viguerie dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Les organisateurs invitent donc les athlètes de l’absurde à s’inscrire, dès le 4 septembre, pour participer à des épreuves plus saugrenues les unes que les autres.

Flemme olympique, baby-foot humain, tennis de table de bistrot…

Tels les 12 travaux d’Hercule, cinq disciplines attendent ainsi les valeureux concurrents. Un programme dantesque qui débutera comme il se doit par l’arrivée officielle de la “Flemme grolympique” le mercredi 22 septembre, avant la première épreuve intitulée “Cubeach volley sur son duo de slip”. Viendront ensuite les jours suivant le “gro’concours de pédales molles”, en partenariat avec la Maison du vélo (23 septembre à 18h), le baby-foot humain (24 septembre à 18h) et le tennis de table de bistrot (25 septembre à 14h).

Sexathlon avec course de palmes, 110 mètres geste barrière, lancer de petits poids…

Ces Jeux Grolympiques s’achèveront enfin par la grande épreuve finale; le sexathlon. Une discipline complète composée d’une course en palmes, du 110 mètres geste barrière, du lancer de petit poids, du relais du bourré, des joutes grolandaises ainsi que de l’air haltérophilie. A l’issue de cette terrible compétition, Corinne Masiero, présidente officielle du Gromité Grolympique, “abusera de ses pouvoirs en toute mauvaise foi et, en fonction des pots de vin qu’elle aura reçus, départagera les 4 équipes en lice pour désigner les premiers gagnants des Grolympiades”, indiquent les organisateurs.

Inscriptions à partir du 4 septembre

En effet, à partir du 4 septembre, les personnes intéressées peuvent rejoindre l’une des 4 équipes (Burmin les Grovilles, Pédoncourt, Mufflins ou Chichigneux) qui doivent être constituées de 6 à 12 athlètes. Les personnes peuvent s’inscrire seules ou en groupe d’athlètes déjà constitués.

Des grolympiades off

Et comme dans tout festival digne de ce nom, ces Grolympiades organisés par le Fifigrot à Toulouse ont également un off tout aussi savoureux. Au programme, lancer d’oigons (le 23 septembre à l’Ostal d’Occitania), gro concours de laques, crêtes et choucroutes, grolympiades handisport avec le Stade toulousain rugby handisport et enfin les mini jeux grolympiques destinés aux sales gosses.